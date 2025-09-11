En un siniestro vial registrado la noche del miércoles 10 de septiembre en el municipio de Coveñas, Sucre, perdieron la vida dos jóvenes que se transportaban en motocicletas.

Las víctimas, identificadas por las autoridades como Randy José González Martínez, de 22 años, y Kéiner Mauricio Lara Cervera, de 25, se encontraban realizando piques cuando colisionaron a la altura de la rotonda de Punta Seca, en la vía hacia el municipio de Tolú.

Los decesos ocurrieron en la IPS San Rafael, hasta donde fueron llevados los jóvenes y una mujer implicados en el accidente.

Se estableció que Randy José González Martínez era nativo del municipio de San Antero, Córdoba, y Kéiner Mauricio Lara Cervera, de Aguchica, Cesar.

La mujer lesionada es María Angélica Reyes Blanquiceth.