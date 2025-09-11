Luego de una semana de ratificar y luego reversar a Martín Moreno Argüello en el cargo de Cacique Mayor Territorial del pueblo Zenú de Córdoba y Sucre, el Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior lo ratifica en su dignidad.

La decisión, dada a conocer en las últimas horas, es del viceministro Héctor Gabriel Rondón Olave, y está contenida en la Resolución 1390 del 9 de septiembre de 2025.

Esta Resolución confirma en todas sus partes la Resolución 243 del 16 de octubre de 2024 emitida por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior mediante la cual “inscribió en el Registro de Cabildos y/o Autoridades Indígenas al señor Martín Darío Moreno Argüello como Cacique Mayor Regional del Pueblo Zenú del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento”.

Los llamados abuelos sabedores del pueblo Zenú, que han sido notificados de la decisión, estuvieron de acuerdo con ella.

Además el Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior decidió, en la misma Resolución 1390, consultar a la Corte Suprema de Justicia sobre si este acto administrativo responde a lo ordenado en la sentencia STP10611-2025 proferida por la Sala de Decisión de Tutelas N°2 de la Sala de Casación Penal; y en consecuencia, emita las directrices que considere necesarias a fin de dar cabal cumplimiento a su providencia.

El registro de Martín Moreno Argüello como cacique mayor del pueblo Zenú ha estado suspendido porque demandaron su elección ocurrida el 4 de octubre de 2024 y tras una decisión que lo ratifica esta ha sido objeto de apelaciones.