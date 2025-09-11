Con la llegada de la profesional de las comunicaciones Mileicy Barrios Chávez a la Secretaría del Interior en el departamento de Sucre se inició una ruta de escucha a los miembros de la fuerza pública en el territorio.

Leer también: La etnia indígena Zenú de Sucre y Córdoba amaneció con su cacique mayor ratificado

Para la nueva secretaria y en cumplimiento de las estrategias del plan de gobierno de la mandataria Lucy García Montes, “escuchar de primera mano a la fuerza pública y fortalecer las condiciones de seguridad en el territorio es una prioridad”.

La ruta de escucha despegó por las estaciones de Policía de la subregión Sabana, por lo que fueron visitadas las de los municipios de Sincé y Galeras.

“Llegamos para escuchar con atención a nuestra fuerza pública, conocer las necesidades y coordinar acciones que permitan fortalecer la seguridad. Nuestro compromiso es actuar con decisión para construir un Sucre más seguro, donde lleguen las oportunidades. Un Sucre seguro es posible”, sostuvo Barrios Chávez.

Por su parte, el comandante de la estación de Policía de Sincé, teniente Henry López, agradeció el respaldo de la administración Departamental y resaltó los avances logrados gracias a la articulación con las autoridades civiles.

Importante: Con dos docenas de policías fortalecen la seguridad en tres municipios de Sucre

“Este trabajo conjunto nos ha permitido mejorar los índices de convivencia y seguridad en Sincé, con más movilidad, personal capacitado y un despliegue coordinado de las especialidades de servicio y las fuerzas militares”, destacó.

La estrategia contempla extender estas visitas a Corozal, Betulia y Los Palmitos en los próximos días, hasta llegar a los 26 municipios sucreños, con el objetivo de consolidar un territorio en paz, más seguro y con mayores oportunidades.