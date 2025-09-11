La seguridad ciudadana en los municipios de Sampués, Corozal y Sincé fue fortalecida desde este miércoles 9 de septiembre con la incorporación de 24 nuevos miembros de la Policía Nacional, ocho para cada una de las poblaciones.

Los uniformados, hombres y mujeres, patrulleros de la Policía, se hicieron presentes en la Plaza Caribe de la gobernación de Sucre con el coronel Aymer Fredy Alonso Triana, comandante de la institución en Sucre, y desde allí la gobernadora Lucy García Montes realizó la destinación hacia los tres municipios que son, de momento, los que presentan problemas de seguridad por la ocurrencia de homicidios.

Además, para el caso de Sincé, llegan en un momento que más seguridad requiere el municipio porque está en fiestas de corralejas, las cuales se extienden hasta el martes 16 de septiembre.

La designación de nuevas unidades de Policía para Sampués, Corozal y Sincé también representa el inicio de tres nuevas zonas de atención, antes denominadas cuadrantes, que ahora están concebidas como espacios de cercanía, acompañamiento permanente y fortalecimiento de la relación entre comunidad y fuerza pública.

“La presencia de este nuevo pie de fuerza permitirá más seguridad, más acompañamiento para nuestras familias y más presencia policial en las calles. Cada zona contará con ocho uniformados con servicio ininterrumpido, y hoy entregamos a los alcaldes herramientas tecnológicas como radios de comunicación y PDAs, que fortalecerán la efectividad y confianza del servicio”, destacó la gobernadora Lucy García.

Por su parte, el comandante de la Policía en Sucre, coronel Aymer Alonso Triana, destacó que esta entrega es parte de una estrategia que le apuesta a reforzar la seguridad y construir entornos más seguros para los sucreños.

“Este es un paso fundamental que aumenta la cobertura, mejora la capacidad de reacción y fortalece la cercanía con las comunidades. Agradecemos el respaldo institucional de la gobernación de Sucre y hacemos un llamado a las comunidades para que trabajemos de la mano por un departamento más seguro, como lo dice nuestro himno: un tesoro de belleza sin igual”, señaló el coronel Alonso Triana.