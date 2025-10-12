Compartir:
La mantecada de maíz es un postre muy popular por lo esponjoso y rico. Se elabora con harina de maíz, mantequilla, huevos, leche y azúcar, lo que le da una textura suave, húmeda y un sabor dulce característico.

A diferencia de otras tortas, la harina de maíz le aporta un toque diferente y un color dorado muy rico.

Es ideal para acompañar el desayuno o la merienda con café, chocolate o avena caliente. Usted decide. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

  • 250 gramos de margarina
  • 200 gramos de harina de maíz
  • 200 gramos de azúcar
  • 10 gramos de polvo para hornear
  • 6 huevos
  • 1 tapita de esencia de vainilla
  • 1 copita de vino

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes empiece a batir la grasa con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y que doble su tamaño.

Después añada los huevos uno a uno, batiendo bien. Ponga la harina de maíz, polvo para hornear, vino dulce y esencia de vainilla.

Luego mezcle bien. Empiece a verter la mezcla en un molde engrasado. Hornee a 170°C por aproximadamente 1 hora o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Deja enfriar antes de desmoldar. Y listo tendrá una deliciosa mantecada. ¡Buen provecho!

