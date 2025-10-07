Si en la semana de vacaciones no tiene ni idea de qué prepararle a los más pequeños de la casa para merendar, le traemos la solución a sus dolores de cabeza con una receta fácil y deliciosa de hacer.

Se trata de un brownie casero perfecto para compartir en familia. Puede acompañarlo con arequipe, leche o helado y así elevará su sabor. Esta receta es para 8 o 10 personas. ¡Manos a la cocina!

Pexels Prepare un delicioso brownie

Ingredientes:

375 gramos de cobertura de chocolate semi amargo (67% y 75%)

4 huevos

125 gramos de mantequilla al clima

125 gramos de harina de trigo

1 cucharadita de esencia de vainilla

250 gramos de azúcar

1 pizca de sal

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes empiece a batir los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una textura cremosa.

Después en baño de maría funda el chocolate con la mantequilla, deje enfriar un poco e incorpore a la mezcla de huevos de manera envolvente.

Puede con la batidora integrar la harina con la sal. Luego vierta esta mezcla en una lata forrada con papel de aluminio y lleve al horno precalentado a 300º F (150º C) durante 30 minutos.

Va a dejar enfriar y corte al tamaño deseado. Si desea sus brownies más densos, cuando esté casi frío presione con una espátula de pastelería hacia abajo para compactar. Listo tendrá una rica merienda para compartir en esta semana de receso escolar. ¡Buen provecho!

