La sopa, uno de los platos favoritos de los colombianos, se puede preparar de diferentes formas y hasta con distintos ingredientes. Es común que la variedad de sopas en el territorio nacional varíen dependiendo de la región.

Lo mejor de una buena sopa es lograr ese balance adecuado entre ingredientes, el tiempo de cocción y la proporción del líquido. Algunas veces no se logra, y por eso es importante conocer algunos trucos para que quede espesa y a gusto de todos.

Truco casero para preparar una sopa espesa, según ChatGPT

Truco: Asa puré de papas o una papa rallada

Una forma muy efectiva y natural de espesar una sopa.

Opción 1: puré instantáneo

Añade una o dos cucharadas de copos de puré de papa instantáneo directamente a la sopa caliente.

Remueve bien y espera unos minutos.

Se espesará sin cambiar demasiado el sabor.

Opción 2: papa rallada o en cubos

Ralla una papa cruda y agrégala a la sopa mientras hierve.

También puedes usar papas en cubos pequeños, pero tardan más.

Cocínala unos 10-15 minutos hasta que la papa se deshaga un poco y espese el caldo.

Otros trucos caseros para espesar sopa:

Harina o maicena: mezcla 1 cda con agua fría y agrégala lentamente.

Pan duro: agrega trozos pequeños de pan viejo, se deshacen y espesan.

Legumbres trituradas: si tienes lentejas o garbanzos cocidos, tritúralos y mézclalos.

Verduras licuadas: parte de la sopa con las verduras ya cocidas se puede licuar y volver a añadir.