El pollo es una de las proteínas más consumidas en el mundo, pues tiene muchas propiedades y es fácil de hacer en varios platos.

Esta vez para que cambie un poco la rutina le mostraremos cómo hacer una deliciosa mazorcada con pollo que la puede preparar en menos de 15 minutos.

Necesitará queso mozzarella en esta receta para que le dé el punto clave. Además, pueden comer dos personas con las cantidades dadas. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

2 tiras de tocineta picada

2 chorizos

Sal al gusto

1 cucharadita de pimienta

2 filetes de pechuga en cubos

2 cucharadas de cebolla roja picada

1 taza de queso mozarella

1/4 de taza de queso parmesano

1/4 de taza de papa fosforito

1 taza de maíz dulce

2 cucharadas de queso crema

1 cucharada de salsa showy ajo

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes empiece a sofreír en una sartén el chorizo con la tocineta y luego reserve.

Conserve la grasa que soltó la tocineta y sofría la cebolla para que coja ese sabor. Después cocine el pollo y cuando esté listo reserve también.

Ya una vez que todos los ingredientes estén cocidos empiece a servir. Coja la lata de maíz la abre y la pone en una taza.

Para preparar la salsa agregue en una cacerola el pollo, la cebolla, el chorizo, la tocineta, el queso crema, la salsa showy, ajo, el queso mozarella y cocine por unos 5 minutos hasta que se funda el queso.

Ponga en un plato el maíz y por encima la salsa, queso parmesano, la papa fosforito y las salsas de preferencia. ¡Buen provecho!

