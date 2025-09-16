El plátano maduro, esa fruta que muchos conocen por su sabor dulce y textura suave, puede transformarse en un snack crujiente que encanta al paladar: las chips o “moneditas” de plátano maduro.

En muchas regiones tropicales del mundo, especialmente en países latinoamericanos, el plátano es parte esencial de la dieta: no solo como acompañamiento o postre, sino también como materia prima para bocadillos sencillos y sabrosos. Preparar estos chips en casa permite controlar mejor los ingredientes, evitar aditivos innecesarios y disfrutar de una versión más saludable del snack comercial.

Además, hacer chips de plátano maduro es una forma creativa de aprovechar esos plátanos que ya están muy dulces, pero no tanto que estén blandos o pasados. El contraste entre un interior ligeramente suave y un exterior crocante es lo que hace que esta preparación sea tan atractiva para tantos.

Además, no hay que olvidar que también tiene ventajas nutricionales: aporta energía, fibra, vitaminas y minerales como potasio, ideales para reponer fuerzas o para acompañar una merienda.

Recientemente, se ha popularizado usar métodos como la freidora de aire para reducir grasa, mantener el sabor natural del plátano y lograr ese punto justo de crocancia. En muchas recetas caseras, además de plátano, se usan un poco de grasa saludable (como mantequilla clarificada o aceite suave) y se controla la temperatura para evitar quemar los bordes.

A continuación, le compartimos los ingredientes necesarios y el paso a paso para que tus chips de plátano queden perfectas.

Ingredientes

1 plátano maduro (que esté amarillo, pero firme; que no esté demasiado blando)

2 cucharadas de mantequilla clarificada derretida (o alternativamente aceite vegetal suave)

Sal al gusto (opcional)

(Opcional) Un toque de pimienta, especias dulces como canela, o paprika para variar el sabor

Paso a paso