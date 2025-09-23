Las arepas parecieran ser el plato que marca la diferencia en la gastronomía colombiana (aunque Venezuela también la reclame como suya) es por su versatilidad, puede ser la protagonista de un plato o el acompañante perfecto.

Por eso traemos esta receta que la pone en el centro del plato con una variedad poco vista pero igual de deliciosa. Esta preparación de arepas de yucas rellenas de carne molida y con suero picante es para 6 porciones y no tomará más de 20 minutos hacerla.

Ingredientes

Para el relleno:

1 tomate

1 cebolla roja

2 ramas de cebolla larga

2 dientes de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal, comino y pimienta al gusto

500 gramos de carne molida

Para la masa de yuca:

1 kilo de yuca cocida

Sal al gusto

Para el suero picante:

1/2 taza de suero costeño

1 ají pequeño picado (opcional)

Preparación del relleno

En una sartén, caliente las 3 cucharadas de aceite de oliva. Agregue la cebolla roja, la cebolla larga y el tomate finamente picados. Sofría por 3 minutos a fuego medio hasta que las verduras estén blandas. Incorpore el ajo machacado y la carne molida. Sazone con sal, comino y pimienta al gusto. Cocine la carne, revolviendo constantemente para que se desmenuce y se cocine de manera uniforme. El proceso debe tomar aproximadamente 10 minutos. Una vez cocida, retire del fuego y reserve.

Orlando Amador

Preparación de la masa y armado

Mientras se cocina la carne, machaque la yuca cocida en un tazón hasta obtener un puré homogéneo. Agregue sal al gusto y mezcle bien. Tome porciones de la masa de yuca y forme bolas del tamaño de una palma. Con los dedos, aplane cada bola de masa, creando una cavidad en el centro. Rellene la cavidad con la carne molida que preparó previamente y cierre con cuidado, dándole forma ovalada a la arepa. Caliente una sartén con un poco de aceite a fuego medio. Dore las arepas por ambos lados hasta que estén firmes y con un color dorado.

Preparación del suero picante