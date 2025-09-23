Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de los músicos colombianos, Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y su coequipero Jorge Luis Herrera Lemos, en México, las autoridades de ese país señalaron que se harán todas las investigaciones del caso para esclarecer los hechos.

La FGJCDMX señaló en un comunicado que tras diversos actos de investigación, así como recopilación de testimonios y videograbaciones, se estableció que el último paradero de ambos artistas habría sido en el Estado de México, por lo que inició una colaboración con la Fiscalía de aquel estado (FGJEM).

“Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio”, expuso la dependencia capitalina.

Sobre el hallazgo, se conoció que los cuerpos fueron encontrados junto a un letrero firmado por el cartel denominado ‘Familia Michoacana’, y una leyenda que los señalaba de ser “vendedores y chapulines”.

También se conoció que dentro de la investigación se busca determinar si los artistas tenían relación con el excapo colombiano: Camilo Torres Martínez, alias Fritanga.

Todo esto porque B King, hace un par de años, entregó declaraciones asegurando que ‘Fritanga’ era su tío y lo había ayudado en sus inicios en la música.

“Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací, siempre ha estado puesto para mí. Es una persona muy caritativa, seguramente es el Robin Hood para muchas personas en Colombia”, dijo en ese momento el artista.

Ahora, desde la cárcel de La Paz, en Itagüí, donde se encuentra internado, ‘Fritanga’, contactado por El Tiempo, accedió a hablar sobre esta posible vinculación.

Archivo Policía

“Él es sobrino de una expareja que tuve hace más de 13 años, una familia, con la que no tengo ningún tipo de relación”, le dijo ‘Fritanga’ al medio nacional.

Agregó: “No tengo nada que ver, son hechos aislados. Yo estoy tranquilo, haciendo mi vida y pagando mi condena ante la justicia colombiana”.

De acuerdo al diario bogotano, la pareja a la que se refiere alias Fritanga es Diana Lucía Salazar Cárdenas, tía de B-King. Citó el medio que en contra de esta mujer la Fiscalía presentó el pasado 27 de agosto escrito de acusación con preacuerdo por testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El pasado criminal de ‘Fritanga’

‘Fritanga’, a finales de los años noventa, comenzó a tejer contactos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar que dominaba amplias regiones del país. Con el tiempo, esas relaciones le abrieron la puerta al negocio más lucrativo: el tráfico de cocaína.

De acuerdo con investigaciones judiciales, su organización controló rutas estratégicas por el Caribe, enviando cargamentos de droga hacia Panamá, Honduras, México y, en última instancia, a Estados Unidos. Para mover las ganancias, “Fritanga” montó una red de lavado de activos que incluía empresas de fachada y transacciones millonarias.

En 2012 fue capturado en la isla Múcura, en el Caribe colombiano, justo el día en el que estaba celebrando su ostentoso matrimonio.