Este lunes 22 de septiembre fueron hallados sin vida los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemus, más conocido como Regio Clown, quienes habían desaparecido en México, el pasado 16 de septiembre.

Este último, era un DJ, productor musical, coach y empresario oriundo de Cali, Valle del Cauca. A sus 35 años, se había convertido en un artista polifacético que combinaba su pasión por la música con un discurso de motivación personal.

El artista, tenía más de 44 mil seguidores en Instagram, y había logrado en los últimos años mostrar su talento en escenarios internacionales diversos, consolidando su identidad como creador independiente.

Musicalmente, Regio Clown exploró géneros latinos, electrónicos y urbanos, buscando siempre un sello propio que conectara con distintas audiencias. Además de su faceta artística, el caleño se destacaba por su activa presencia en redes sociales, donde compartía mensajes de gratitud, crecimiento personal y amor, construyendo así una comunidad apasionada por la superación personal y los mensajes espirituales.

El hombre, de 35 años, se identificaba como coach espiritual, y compartía constantemente contenido sobre bienestar emocional. Además, esa mezcla entre la música y la espiritualidad hizo que marcara su diferencia de otros creadores de contenido, consolidándose en la escena cultural colombiana como un ‘influencer’ único .

Aunque su nombre no alcanzó la proyección internacional de otros artistas urbanos, logró abrirse camino en escenarios fuera de Colombia, lo que fue bastante importante.

Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, aseguró en Mañanas Blu que Jorge Herrera había viajado a México como DJ oficial del cantante paisa, justo para en el evento ‘Sin Censura Independence Day’, realizado en la Ciudad de México el 16 de septiembre, y habrían desaparecido después de asistir al gimnasio Polanco ese día.