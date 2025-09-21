Un hecho trágico, que inició como una broma en México, tiene conmocionado al mundo entero. Un trabajador de limpieza, identificado como Carlos Gurrola Arguijo falleció en Torreón, Coahuila, el pasado 18 de septiembre.

El hombre de 47 años, conocido cariñosamente como ‘Papayita’, fue víctima de sus compañeros de trabajo, quienes le pusieron una bebida tóxica en una botella de la que tomaba electrolitos. Gurrola fue trasladado a una clínica del IMSS en estado crítico.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila en la región Laguna, aseguró que ya hay una investigación abierta para esclarecer los hechos. Por su parte Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, señaló que ya se solicitaron videograbaciones a la empresa en la que laboraba el hombre.

Asimismo, manifestó que se han recolectado entrevistas con personas que trabajaban con él y que presenciaron los hechos. El ente de control señaló que se evidenciaron pruebas de que anteriormente la botella había sido llenada con químicos.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto en el centro comercial donde trabajaba Gurrola como aseador, en una empresa contratista en el sector de Senderos. Al parecer, este hombre era víctima de acosos constantes por parte de sus compañeros.

La familia aseguró que le hacían “bromas” recurrentes, entre ellas esconderle la comida, el celular y pincharle las llantas de la bicicleta en la que se transportaba, hasta que la reciente ‘broma’ terminó en tragedia.

Ese día, Carlos volvió de su almuerzo alrededor de las 2:00 de la tarde, y hora y media después tomó un sorbo de su botella de electrolitos. Sintió un sabor extraño por lo que desechó la bebida, sin imaginarse que contenía una sustancia toxica, que fue identificada después como desengrasante en líquido.