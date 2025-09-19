La desaparición del cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, ha generado preocupación entre familiares, amigos y seguidores, luego de que se perdiera su rastro en el sector de Polanco, Ciudad de México, el pasado martes 16 de septiembre.

El cantante de 31 años fue visto por última vez tras salir de un gimnasio Smart Fit, en compañía de Jorge Luis Herrera, otro artista identificado como Regio Clown, quien también se encuentra desaparecido.

Desde entonces, sus familiares no han tenido ninguna novedad sobre su paradero. La situación fue expuesta a través de una circular enviada a las autoridades mexicanas y a la Cancillería, con el fin de intensificar la búsqueda.

Su familia, amigos y expareja sentimental, la DJ Marcela Reyes, han solicitado la colaboración ciudadana para obtener cualquier pista que permita localizarlo.

“Hijo de mi alma y de mis entrañas, le pido a Dios que todo lo ve y que hace lo imposible posible, que te devuelva sano y salvo. Solo Dios sabe el dolor que siento en este momento, mi bking mi rey”, escribió la madre del artista en sus redes sociales.

Asimismo, la desaparición también fue comentada por Sofía Avendaño, exintegrante de La casa de los famosos Colombia, quien pidió ayuda a los mexicanos.

Instagram marcelareyes Marcela Reyes pidió ayuda al presidente para encontrar a su expareja BKIng

“Su familia está preocupada, así que hago pública esta historia, porque obviamente estamos buscando es que las personas rueden la voz y vean esa historia. Gente que esté en México, el cantante Byron, más conocido como B King y otro chico que se llama Regio Club, están desaparecidos hace dos días”, explicó.

También relató que: “Su hermana Stephanie, acabé de hablar con ella, está muy mal, están muy preocupados. Pedimos cadena de oración para que aparezcan sanos y salvos, que estén bien. Y para la persona que de pronto los haya visto, para que se comuniquen con sus familiares porque están desaparecidos”.

Autoridades México El cantante B King está desaparecido desde el martes 16 de septiembre

¿Quién es B-King?

B-King es un cantante oriundo de Medellín, ya había sido tendencia en 2023, cuando protagonizó una polémica por infidelidad a su entonces pareja, la DJ Marcela Reyes.

Reyes le solicitó ayuda al presidente Gustavo Petro y a la Cancillería de Colombia para que actúen para dar con su paradero.