La más reciente eliminada del ‘Desafío 2025’, Deisy, llegó a ‘El Cubo de Eliminados’ y no dejó pasar la oportunidad para hablar de los sentimientos que marcaron su paso por la competencia. La modelo fitness confesó cómo vivió la cercanía con Rata, la incomodidad que esto generó en Leo y lo que espera una vez terminada su participación en el reality.

Le puede interesar: Tito el Bambino cantó ‘Baila morena’ al ritmo de Dayro Moreno: “Goles pa los nenes, goles pa las nenas”

Deisy, integrante de la casa Alpha, quedó fuera del ‘Desafío 2025’ tras enfrentarse a Tina y Mencho en el Box Negro. Luego de despedirse de sus compañeros, la competidora se dirigió al espacio de entrevistas donde la esperaban María C. y Gero. Allí relató cómo percibió las reacciones de sus compañeros y habló abiertamente de los vínculos emocionales que dejó en la ‘Ciudad de las Cajas’.

La confesión de Deisy sobre Rata

Durante la conversación, la exparticipante reconoció que le gustaría conocer a Rata fuera del reality para saber si podrían tener un futuro sentimental. Este comentario sorprendió a los seguidores del programa, pues semanas atrás Deisy había asegurado que solo admiraba la personalidad del competidor de OCR.

Vea aquí: Ryan Castro celebra sus raíces con una propuesta que une moda y cultura urbana

La declaración cambió la percepción de muchos televidentes, quienes no tardaron en reaccionar en redes sociales, generando comentarios sobre la química que la pareja mostró en pantalla.

Los celos de Leo en el Desafío

Uno de los momentos más comentados fue el beso que Deisy le dio a Rata en el Box Negro, acción que, según ella, generó molestia en Leo, integrante de Omega.

Lea también: Horóscopo para el jueves 18 de septiembre: El Niño Prodigio predice la suerte para los signos del zodiaco

“A él todo lo que tenía que ver con Rata le estaba molestando y él me dijo: ‘yo me puse muy celoso y yo no sé por qué permitía que esos sentimientos y esas emociones me afectaran’ (...). Yo lo sentía así, yo le di el beso a Rata y él estaba ahí, pues de malas. Yo no puedo dejar de vivir o de sentirme feliz o hacer lo que yo quiero por lo que piense el otro”, explicó la modelo fitness.

Deisy aseguró que Leo le manifestó sus celos de manera directa y que, en varias ocasiones, se mostró incómodo ante los comentarios de los demás sobre Rata.

Disculpas y tensiones entre Deisy y Leo en el Desafío

La exintegrante de Alpha también reveló que Leo le pidió disculpas por un comportamiento agresivo que había tenido con ella durante el reality. No obstante, agregó que él mismo le advirtió sobre la posibilidad de que, en algún momento, llegara a odiarla si no correspondía a sus sentimientos.

Le sugerimos: Natalia París recordó su época de modelo top: “ser sexy era fácil”

Aunque su paso por el ‘Desafío 2025’ llegó a su fin, Deisy dejó claro que lo vivido marcó un antes y un después en su experiencia personal. Su interés por Rata y las emociones cruzadas con Leo han dado de qué hablar entre los seguidores del programa, quienes ahora esperan qué ocurrirá fuera de la Ciudad de las Cajas.

El reality continúa transmitiéndose en las noches de Caracol Televisión y también en su señal en vivo, de lunes a viernes a las 8:00 p. m.