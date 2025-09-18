El astrólogo Víctor Florencio, más conocido como el Niño Prodigio, reveló diferentes aspectos para cada signo del zodiaco este jueves 18 de septiembre. El experto aseguró que el mensaje de los astros está relacionado a la comunicación, que “será clave en muchos aspectos”.

Leer más: ¿Cuáles son los síntomas de una persona contagiada con Coxsackie o Enterovirus A71, virus que se propaga en Cartagena?

Este jueves, Mercurio entra en Libra aperturando un periodo para mediar, buscar acuerdos para diferentes verdades y mediar con los demás.

‘El Niño Prodigio’ indicó que cada signo sentirá su deseo de despertar el fuego interior y activar la autoexpresión. Además, las personas sentirán un deseo fuerte de admiración y reconocimiento, pero habrá exigencias que se tendrán que aceptar.

Ver también: “Es un golpe duro”: precandidatos presidenciales de izquierda sobre decisión del CNE de dar personería jurídica al Pacto Histórico

Estas son las predicciones para este 18 de septiembre:

Aries

Es un momento ideal para disfrutar intensamente, amar y crear. Este jueves irradiará con vitalidad, su carisma despertará miradas y admiración.

Tauro

Es un día especial para estrechar los vínculos familiares y afectivos, intentando ser menos imponente. El respeto y el amor serán la clave. En la intimidad debe aceptar a los demás tal y como son.

Géminis

Sus palabras abrirán puertas este 18 de septiembre, la comunicación será su mejor aliada y generará un clima de entusiasmo. Las personas que lo rodean se inspirarán en sus ideas.

Cáncer

Este es un tiempo para disfrutar de lo cosechado y sintonizar con la luz de la prosperidad. Verá como sus esfuerzos empiezan a florecer y su economía se expandirá, abriéndose a nuevas fuentes de ingreso.

Leo

La energía luminosa ubicada en su plexo solar atraerá miradas y reconocimiento. En este día deberá canalizar su creatividad y pasión en nuevos proyectos. Se expandirá al mundo.

Virgo

“Gracias por lo aprendido, suelto lo que ya no me hace vibrar”, dijo el astrólogo como consigna de este signo. Debe perdonarse y liberarse de culpas aunque lo nuevo aún no se manifieste. Deberá aceptar que el tiempo no vuelve atrás y encontrar la calma.

Libra

Su vida social se amplía este jueves, se integrará a nuevos espacios o círculos sociales. Sus vínculos de amistad se intensificarán y serán ricos. Es un día ideal para motivarse a ejecutar sus propios proyectos.

Escorpio

Brillará en su entorno laboral, ya que el cielo está de su lado. Se le abrirán puertas hacia el éxito, solo debe ejercer su liderazgo con decisión y confianza. Cuenta con la fortaleza para lograr lo que se proponga en el ámbito laboral.

Sagitario

Este 18 de septiembre deberá actuar con espontaneidad, esta será la clave de su escenario. Deje que su corazón actué con intuición y lo guie en cada paso. Su brújula interior le indicará su camino y ese será su norte.

Capricornio

Podrá captar lo que otros callan, su percepción se agudizará. Tendrá una ventaja que potenciará sus conexiones intimas y de negocios. Este día atraerá oportunidades y deseos para su vida, sintiendo una fuerza divina.

Acuario

Se abrirá un portal en el amor, tendrá un encuentro especial que podría dar inicio a un nuevo romance; si ya tiene pareja fortalecerá su unión con compromiso. Deberá entregarse a las experiencias compartidas y genuinas.

Piscis

Una fecha ideal para incorporar alimentos energizantes y enfocarse en el cuidado saludable. Deberá reorganizar su rutina, buscando la orientación de un experto. Esto marca el inicio de un proceso de sanación.