La modelo y Dj paisa Natalia París fue la invitada especial del programa ‘Lo más viral’, donde abrió su corazón para hablar de su trayectoria profesional y personal. Entre recuerdo de su época en las pasarelas, confesiones sobre el amor y reflexiones sobre la maternidad, dejó claro que su historia va más allá de los estereotipos que la han acompañado durante décadas.

París recordó que en los años 90 y 2000 mil llegó a ser la modelo mejor pagada del país. “Llegué a ser la modelo que más cobraba en Colombia. Cobraba duro, porque éramos muy pocas y tenía como ese monopolio. Fue una época súper rica”, aseguró.

Hoy su presente está ligado a la música. Tras estudiar producción, logró consolidarse como DJ, un oficio que considera más exigente que el modelaje.

“Ser DJ es mucho más comprometido. Tienes que tener oído, leer al público, pensar en luces y sonido. Ser modelo también tenía su responsabilidad, pero ser sexy era fácil. Todas las mujeres sabemos ser sexis”, expresó.

La paisa también recordó lo que significó ser considerada un icono de sensualidad. “Me fascinaba que me dijeran símbolo sexual. Me encantaba hacer portadas y posar. Disfruté mucho esa etapa. Hoy ya pienso distinto, pero en ese entonces lo gozaba”.

Pero la fama tuvo su lado amargo. Reconoció que en su juventud le afectaban los rumores y juicios mediáticos, aunque con el tiempo aprendió a reírse de ellos. “Cuando tenía 18 o 19 años me afectaba todo lo que decían. Perdía tiempo dando explicaciones. Luego entendí que uno puede darle la vuelta y hasta burlarse de eso. Al final, el bullying se volvió parte del show”. Incluso recordó cuando su nombre apareció en el libro ‘Las Prepago’ un episodio que la llevo a emprender acciones legales.

“Ahí sí puse un tatequieto. Dije: esto ya está heavy y contraté a Abelardo de la Espriella. Ganamos el caso y sacaron los libros del mercado”, dijo la Dj.

Lejos de las relaciones mediáticas que marcaron su vida, Natalia aseguró Que su forma de amar ha cambiado. “Antes me enamoraba exagerado. Ahora tengo tanto amor con mis cuatro perritos que cuando tengo pareja, no entrego todo. Ya siento que ese amor lo tengo completo”, aseguró.

Aunque hoy está soltera, mantiene la ilusión. “Cada vez que me enamoro creo que será para siempre. Pero si no, sigo con mis perritos y siento que ya tengo todo el amor que necesito”.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando habló de Mariana, su hija de 23 años, quien busca abrirse paso en la música. “Va a ser la próxima Karol G. Tiene un talento impresionante. Es cantante, actúa y es más linda que yo”, expresó con orgullo.

París confesó que su conexión con lo espiritual ha sido clave para sobrellevar la fama y los escándalos.

“Desde niña veía el aura de las personas. Siempre tuve esa curiosidad por lo metafísico y lo espiritual. Eso me ha salvado para superar lo difícil”, explicó.

Consciente de que su nombre sigue dando de qué hablar, Natalia finalizó con humor. “Que hablen bien o mal, pero que hablen. Eso te mantiene vigente”.

