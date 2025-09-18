La reconocida presentadora y modelo Jessica Cediel reveló en las últimas horas su diagnóstico tras varios días hospitalizada. La bogotana ha mantenido al tanto a sus seguidores en Colombia a pesar de la distancia, ya que actualmente vive en Estados Unidos.

Leer más: ¿Cuáles son los síntomas de una persona contagiada con Coxsackie o Enterovirus A71, virus que se propaga en Cartagena?

La actriz utilizó de nuevo sus redes sociales para expresar sus sentimientos y confesar el duro momento por el que atraviesa.

“Nos vemos en un par de días, mi gente. Recuerden que Dios está en control y todo tiene un para qué. Los amo, bye”, fue uno de los mensajes que envió Cediel a sus más de 10,3 millones de seguidores, el pasado 11 de septiembre.

El mensaje iba acompañado de una foto suya en el hospital, acostada en una camilla y vestida con una bata azul y una manilla blanca en uno de sus brazos. Esta imagen dejó muy preocupados a sus seguidores.

El pasado 15 de septiembre Jessica volvió a aparecer en las redes con la misma bata, recibiendo medicamento a través de una canalización y expresando un emotivo mensaje.

Ver también: Compulsan copias contra juez que concedió detención domiciliaria a Digno Palomino

“¡Gracias, Dios, por el aprendizaje! Familia. A veces solo entendemos a través del dolor. Días de días… Gracias a todos, por tanto amor”, publicó.

Sobre su diagnóstico, aseguró que pronto regresará para contar exactamente lo que le sucede, luego de someterse a múltiples exámenes y pruebas de sangre.

“Algo de lo que viví estos días, muchos exámenes y muchas pruebas de sangre. ¡Es muy loco no saber con qué está lidiando uno, pero finalmente ya tenemos el diagnóstico. Volveré cuando Dios me lo permita para contarles lo sucedido! La historia es larga“, enfatizó la presentadora.

Le sugerimos: Revelan video del asesinato de Gabriela Trejos, hija del expresidente de la Cámara de Comercio de Buga

Aunque hasta el momento Jessica Cediel mantiene su situación médica bajo absoluta reserva, cabe recordar la difícil situación que ha tenido que vivir desde el 2009 con los biopolímeros.