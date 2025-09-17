Eran las primeras horas del lunes 15 de septiembre cuando el barrio La Merced, en Buga, se convirtió en escenario de una tragedia. Gabriela Trejos, hija de Marcos Trejos, expresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio local, caminaba junto a un grupo de personas tras salir de un establecimiento nocturno. En segundos, la rutina de una salida entre amigos se transformó en un ataque mortal.

Un hombre armado la interceptó en la calle 4 con carrera 19, a pocos metros de la avenida del Señor de los Milagros. Disparó varias veces, hiriendo a uno de sus acompañantes y acabando con la vida de la joven en el lugar.

Un video de seguridad, que ya circula en poder de las autoridades, muestra la escena con crudeza. Gabriela aparece caminando, desprevenida, cuando el agresor se acerca y abre fuego sin mediar palabra. El registro no solo confirma la sevicia del ataque, sino que se convierte en una de las pruebas claves para identificar al responsable.

El material audiovisual, según informó la Fiscalía, será analizado junto con testimonios y otras evidencias. Las imágenes también reflejan el desconcierto de quienes la acompañaban, que intentaron reaccionar en medio del pánico.

Este es el video del momento exacto del asesinato de Gabriela Trejos:

La noticia del asesinato se propagó rápidamente en Buga, donde la familia Trejos es ampliamente reconocida. La Cámara de Comercio expresó en un comunicado su pesar por la pérdida, recordando a Marcos Trejos como un líder empresarial y social, y extendiendo su solidaridad a sus seres queridos.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se sumó a los mensajes de condolencia, mientras que el partido Centro Democrático recordó a Gabriela como una joven dedicada, alegre y comprometida con la vida pública.

Tristezas de Buga pic.twitter.com/2sRRWYxo92 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 15, 2025

La despedida a Gabriela Trejos

Este martes 16 de septiembre, una caravana de motocicletas y automóviles recorrió las calles de Buga para acompañar a la familia en el último adiós. Entre lágrimas, aplausos y flores, la comunidad despidió a la joven, en medio de la incertidumbre que deja un crimen aún sin resolver.

Redes sociales La joven Gabriela Trejos, recordada por su carisma y liderazgo, es la víctima del ataque armado que conmocionó a la ciudad de Buga.

En redes sociales, ciudadanos expresaron su indignación y tristeza: “Qué pecado una vida tan joven desgarrada de este mundo. Padres, favor controlar más a sus hijos, esta ciudad está muy peligrosa”, escribió un habitante. Otros pidieron a las autoridades mayor seguridad para evitar que tragedias similares se repitan.

Investigan el asesinato de la hija del expresidente de la Cámara de Comercio de Buga

La Fiscalía conformó un equipo especial para esclarecer el homicidio. Mientras se refuerzan los operativos de vigilancia en la ciudad, la principal línea de investigación apunta a determinar si el ataque estaba dirigido exclusivamente contra Gabriela o si se trató de un hecho con otras motivaciones. Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el crimen.