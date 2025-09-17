El pasado lunes 15 de septiembre fue asesinada Gabriela Trejos, hija de Marcos Trejos, expresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio local, en el barrio La Merced, Buga, Valle del Cauca.

El hecho ocurrió específicamente en la calle 4 con carrera 19, cerca de la avenida del Señor de los Milagros, cuando Gabriela, de 23 años, salía de un establecimiento nocturno en compañía de otras personas.

En las cámaras de seguridad del sitio quedó registrado el momento cuando un hombre se le acerca y le propina varios disparos, lo que le ocasionó la muerte en el instante.

Asimismo, además otra persona que iba con la joven fue herida y se encuentra bajo atención médica. Un grupo de investigación fue creado para dar con los motivos del asesinato y que no se tratase de una confusión.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Buga lamentó la muerte de Gabriela mediante un comunicado: “La Junta Directiva, el Presidente Ejecutivo y los colaboradores de la Cámara de Comercio de Buga lamentamos profundamente el fallecimiento de Gabriela Trejos, hija de Marco Holmes Trejos Medina, expresidente de nuestra Junta Directiva. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, allegados y amigos, y les acompañamos con respeto y solidaridad en este momento de duelo. Deseamos que encuentren paz y fortaleza para sobrellevar esta pérdida irreparable”.

Igualmente, el Centro Democrático se pronunció: “El Centro Democrático lamenta profundamente el fallecimiento de Gabriela Trejos. Hoy la tropa azul está de luto con la partida de una de nuestras integrantes más destacadas y fieles. La recordaremos por su dedicación y liderazgo, valores que marcaron cada paso de su vida, así como su alegría, carisma y sensibilidad social. Gabriela deja un vacío que es imposible llenar, pero también nos deja la inspiración de su entrega por la democracia y por los ideales de la patria. Nos unimos al dolor de su familia y amigos, y acompañamos su dolor con solidaridad y cariño”.

Expresidente Álvaro Uribe Vélez lamentó la muerte de Gabriela Trejos, hija del expresidente de la Cámara de Comercio de Buga

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también se refirió a través de sus redes sociales por la muerte de Gabriela Trejos y compartió una fotografía de la joven.

El pasado martes 16 de septiembre se llevaron a cabo las exequias de Gabriela, donde sus familiares, amigos y allegados le dieron el último adiós.