En las últimas horas fueron exhumados dos cuerpos en avanzado estado de descomposición, en la vereda Nueva Primavera (antigua vía que conecta Manizales con Chinchiná). De acuerdo a las autoridades, uno de los cuerpos podría ser el del mayor de la Policía Edward Fabián Vergara Sierra, quien desapareció hace ocho días.

Aunque uno de los cadáveres vestía la misma ropa que llevaba el oficial el día de su desaparición y se encontraron los documentos del uniformado en la zona, será Medicina Legal quien confirme su identidad a través de pruebas forenses.

De acuerdo a información de los familiares, el mayor se movilizaba junto a su amigo Gianmarco Roldán Ibarra en un vehículo Mazda 3, el cual apareció en Armenia, Quindío. Esta pista es clave en la investigación.

El mayor Vergara Sierra, de 39 años, desapareció el pasado 9 de septiembre en el barrio La Carola, de Manizales, tras salir de su vivienda luego de terminar turno en la institución.

Familiares señalaron que el uniformado vestía una camiseta beige de la Selección Colombia con el número 17 y el nombre de Dayro Moreno, jean azul claro, chaqueta impermeable y tenis blancos. Además, tiene un tatuaje de un águila en su cuello y otros en uno de sus hombros.

El CTI de la Fiscalía continúa con las investigaciones pertinentes.

