La modelo y presentadora Paulina Vega Dieppa por estos días acaparó la atención en redes sociales tras compartir un inusual mensaje, relacionado con su pequeña hija. Recordemos que el pasado mes de febrero, la barranquillera sorprendió a sus seguidores al confesar que estaba casada y había dado a luz a su bebé.

Desde su cuenta de Instagram, la exreina de belleza hizo un llamado público en el que pide que en Colombia se aumente la licencia de maternidad.

“NECESITO TU AYUDA ¿Cómo podemos aumentar la licencia de maternidad en Colombia? Es algo muy importante. Si cuidamos a las madres que cuidan a sus hijos, no solo cuidamos a la madre y el hijo si no a la sociedad ENTERA.”, escribió en una publicación realizada desde su cuenta de Instagram.

En su mensaje, la miss Universo 2014 expresó su descontento con el tiempo de la licencia de maternidad legalmente en Colombia, por lo que pidió ayuda para recibir una asesoría y descubrir cómo puede contribuir para que en el país se extienda la licencia.

“Es un crimen a la humanidad las licencias de maternidad tan cortas. Por favor el que me pueda ayudar/ apoyar/ guiar con esa misión escríbanme por mensaje directo.”, agregó.

Actualmente en Colombia, el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la licencia de maternidad se otorga por 18 semanas, lo que equivale a 126 días.

Este tiempo se distribuye en una semana antes del parto y las 17 semanas siguientes al nacimiento del bebé.

La petición de la barranquillera desató una ola de comentarios en redes sociales. “Es mejor que alarguen la licencia de paternidad y así el padre también apoya en la crianza y no se afecta más a la mujer a nivel laboral”; “Mi amor pongámonos la camiseta por esa causa, cuentas conmigo”; “por tu publicación acabo de ver que en Colombia solo tienes 18 semanas de licencia por maternidad. ¡Aquí en Croacia tenemos 1 año completo de licencia pagada para los 2 primeros hijos, y desde el tercer niño en adelante tenemos 3 años completos de licencia pagada por niño!”; “Ay Dios mío si supieran que en usa 🇺🇸 son 20 días”; “Me encanta esta iniciativa”; “el tema en Colombia es que entre más se busca apoyar las madres, más les cierran la puerta a las mujeres en el mundo laboral de solo pensar que les toca tener una persona ausente durante tanto tiempo, aquí las empresas no tienen empatía por nada.”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Paulina Vega, Miss Universo 2014, reveló que está casada y dio a luz a una niña

Vega publicó en su cuenta de Instagram, en la que acumula 6,2 millones de seguidores a la fecha, una fotografía en la que aparece abrazando a su esposo y otra en la que revela el rostro del mismo.

Aunque no compartió imágenes de la boda ni del embarazo, Paulina Vega dio a conocer la noticia a través de un breve mensaje en la descripción de la publicación.

“Estoy muy feliz de compartirles la noticia de que mi esposo y yo tuvimos una hija. Los amo a todos y gracias por su apoyo incondicional”, se lee.

La información tomó por sorpresa a sus millones de seguidores debido a que hasta este domingo muchos no sabían siquiera que Paulina tenía pareja sentimental, pues la exreina ha sido bastante reservada con su vida personal.

Aunque hace unos meses en el mundo de farándula colombiana surgió el rumor de que Paulina Vega estaba embarazada, esto no fue confirmado sino hasta ahora por la misma barranquillera, quien cumplió 32 años el pasado 15 de enero.

Así, Vega Dieppa se convirtió en madre por primera vez, una faceta que está disfrutando a plenitud en compañía de su esposo y rodeada por sus familiares y amigos.