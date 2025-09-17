El joven cantante vallenato Martín Elías Jr., heredero del legado de su padre Martín Elías y de su abuelo Diomedes Díaz, dio a conocer detalles de sus finanzas y sorprendió a sus seguidores al revelar que destina una parte importante de sus ingresos a su fe cristiana.

Durante una entrevista con el periodista Víctor Sánchez Rincones, el artista de 20 años confesó que, de lo que gana mensualmente, separa varios millones de pesos como diezmo para su iglesia, una práctica que asegura hace parte de los valores que aprendió en casa.

El nombre de Martín Elías Jr. ha ido tomando fuerza en el género vallenato, un espacio en el que brillan artistas de renombre como Silvestre Dangond, Peter Manjarrés y Elder Dayán. Sin embargo, las nuevas generaciones también buscan consolidarse, y entre ellas se destacan Martincito y Samuel Morales, hijo del recordado Kaleth Morales.

A pesar de la sombra de sus grandes referentes familiares, el joven ha logrado abrirse camino gracias a su estilo propio y al respaldo de figuras como Rolando Ochoa. Su propuesta artística combina el repertorio de su padre con composiciones inéditas, lo que lo ha llevado a ganarse un espacio en los escenarios vallenatos.

Cuánto gana y en qué invierte su dinero

En la conversación con Sánchez Rincones, el intérprete detalló cómo distribuye sus ingresos tras una presentación.

“¿En qué invierto mi dinero? Digamos, en un mes me gano 20 millones, de esos 20 millones yo siempre le saco mi diezmo. Le doy 2 millones a la iglesia, soy cristiano desde que tengo uso de razón y siempre mi pilar ha sido Dios en todo”, expresó el joven cantante.

Y agregó: “Para mí ha sido duro, pero al ver las bendiciones que uno ve. Me quedo con 3 o 4 y le daré a mi mamá para que guarde 15 millones y los tengo ahorrados”.

Con estas palabras, Martín Elías Jr. dejó en claro que la disciplina financiera también hace parte de su vida: de sus ganancias, guarda la mayor parte para el ahorro, entrega un porcentaje a su madre y mantiene un compromiso constante con su fe.

Una promesa del vallenato con sello propio

Aunque su apellido lo ubica de inmediato en el mapa musical, Martín Elías Jr. trabaja para consolidar una identidad artística propia. Sus presentaciones han tenido buena acogida entre el público joven y adulto, quienes lo ven como la continuidad de una tradición, pero también como una voz fresca que aporta a la evolución del vallenato.

El cantante asegura que su fe ha sido determinante en el camino que hoy recorre. La práctica del diezmo, que él considera una muestra de gratitud y compromiso, se ha convertido en parte de su rutina mensual, al mismo tiempo que sigue construyendo una carrera con miras a posicionarse en el competitivo mercado musical colombiano.