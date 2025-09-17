El vidente Uriel Vásquez Gualtero reveló recientemente que podría presentarse un grave accidente aéreo en Colombia, en el cual muchas personas resultarán afectadas.

El joven colombiano asegura que recibe mensajes desde el mundo espiritual, y sus visiones han llamado la atención en distintas redes sociales, especialmente en TikTok, ya que algunas de ellas se han hecho realidad.

Por sus acertadas revelaciones, Uriel se ha ganado el respeto de más de 274.000 personas que lo siguen en su cuenta y están atentas a sus apariciones.

“La revelación que les quiero compartir, que me mostraron el día de hoy, está relacionada con un fuerte accidente, una eventualidad aérea, en la que muchas personas se pueden llegar a ver afectadas”, dijo Uriel en el video publicado en su cuenta de TikTok, el pasado domingo 14 de septiembre.

Señaló que sus visiones son publicadas con el fin de unir en oración a los creyentes en Dios, y así evitar que muchas personas sufran situaciones fatales tomando las precauciones correspondientes.

“Yo les comparto este tipo de revelaciones, siempre con el objetivo de estar más cerca de Dios y de encomendarnos a Cristo Jesús desde nuestro corazón, cuando salgamos de casa. Bendiciones. Feliz día”, manifestó el joven.

De igual manera, Vásquez alertó sobre movimientos telúricos en diferentes puntos del país.

“Sean ustedes bienvenidos. Siendo aproximadamente las 9:45 de la mañana. Hace unos días les compartí una revelación en la que les hablaba de fuertes sismos que se iban a dar en diferentes puntos y diferentes ciudades y, a principios de este año les compartí a todos ustedes un video en el que les dije que este año 2025 se iban a sentir diferentes sismos aquí en Colombia”, enfatizó en el videoclip.

La revelación del joven causó de inmediato miles de reacciones en redes sociales, principalmente de asombro y preocupación.