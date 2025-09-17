‘La casa de los famosos’ es uno de los realities más vistos de la televisión colombiana. Este programa del canal Rcn ya completó dos temporadas, siendo el barranquillero Altafulla el reciente ganador. Ahora se espera que el reality en su tercera versión sea todo un boom.

El formato televisivo se ha consolidado con gran éxito, debido a su peculiar dinámica de ‘Gran Hermano’ o ‘The Big Brother’, la cual consiste en encerrar a un grupo de desconocidos en una casa aislada y transmitir sus vidas las 24 horas del día, siete días a la semana. Los participantes deben convivir, enfrentar diversas pruebas y nominaciones y competir por premios.

Tras el éxito de la segunda temporada, Rcn ya prepara la tercera entrega que tiene en vilo a los colombianos. En los últimos meses han surgido diferentes nombres de reconocidos actores, actrices e influencers como posibles participantes del formato.

El periodista Carlos Ochoa reveló la lista de creadores de contenido que harían parte de ‘La casa de los famosos 3’: Nana Paris (hija de Natalia Paris), Juliana Calderón (hermana de Yina Calderón), Paisavlogs, la exprotagonista de novela Manuela Gómez, Valentino Lázaro, Carolina Pico, Marcela Reyes, Juanse Laverde y Karola.

De igual manera, en los primeros rumores, La Negra Candela había mencionado que Belkis Arizala, Karol Márquez, Cony Camelo, Naty Botero y Benjamín Herrera participarían del concurso del canal Rcn.

Otros de los famosos que podrían participar del reality son: Gustavo Ángel, Germán Escallón, la actriz y cantante Paola Dulce y como personalidades internacionales, figuran la actriz y exreina Lucía Callejas, Xilena Aycardi, Renata González y Nórida Rodríguez.

Cabe señalar que ninguno de estos famosos o influencers han confirmado públicamente su participación en la casa.