¿Quién no recuerda al icónico astrólogo Walter Mercado? Pues aunque ya no esté físicamente su legado sigue vivo.

Su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, mantiene la tradición compartiendo día a día los mensajes del horóscopo, tal como lo hacía el recordado vidente.

Este miércoles 17 de septiembre, está marcado por las energías cósmicas, los signos encuentran un abanico de posibilidades que van desde el amor hasta el crecimiento económico, además de recibir los números que podrían atraer prosperidad.

Aries

Los aprendizajes del pasado se convierten en nuevas oportunidades, especialmente en el amor. Números: 19, 6, 30.

Tauro

Un encuentro especial despierta nuevas emociones. Es momento de confiar en la intuición y evitar intrigas. Números: 20, 6, 30.

Géminis

Antes de tomar decisiones, lo mejor será escuchar con atención y actuar con prudencia en lo sentimental. Números: 2, 11, 36.

Cáncer

El área económica se fortalece y se invita al perdón, generando oportunidades renovadas. Números: 41, 3, 16.

Leo

La confianza personal abrirá puertas a actividades diferentes y prometedoras. Números: 18, 5, 44.

Virgo

La creatividad es la protagonista del día, abriendo paso a reconocimientos y acuerdos. Números: 23, 7, 19.

Libra

Es momento de dejar a un lado cargas innecesarias y mirar hacia nuevas experiencias. Números: 31, 9, 24.

Escorpio

El terreno profesional se ilumina con logros y avances. Los viajes se ven favorecidos y llegan reconocimientos al esfuerzo. Números: 8, 40, 35.

Sagitario

Se aconseja mantener la calma en lo laboral. La flexibilidad será clave para reforzar vínculos. Números: 18, 3, 27.

Capricornio

La intuición se agudiza y surgen revelaciones que inspiran a otros. Números: 50, 3, 14.

Acuario

Prestar atención a los detalles y mostrarse seguro será decisivo para acceder a nuevas oportunidades. Números: 23, 16, 4.

Piscis

El presente se convierte en un tesoro; la inspiración llega de la familia y fortalece la vida espiritual. Números: 7, 11, 31.