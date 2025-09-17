El cantante de música popular Luis Alfonso, conocido como ‘El señorazo’, enfrentó un contratiempo médico al inicio de su gira internacional en Estados Unidos.

El artista igualmente logró cumplir con todos sus compromisos artísticos en Norteamérica. El accidente ocurrió cuando el cantante viajó hacia Charlotte, Carolina del Norte.

Según relató, sufrió la fractura de un dedo poco antes de abordar el avión, lo que lo obligó a acudir a un centro asistencial apenas aterrizó en suelo estadounidense.

A través de sus redes sociales, compartió la situación con sus seguidores y expresó la incertidumbre que generaba la lesión de cara al concierto programado para el pasado14 de septiembre.

“Llegamos con un dedo quebrado, ya vamos para urgencias”, dijo en un video grabado. Los especialistas le advirtieron que podría requerir presentarse con una bota de yeso, lo que ponía en duda su participación en el escenario.

Sin embargo, tras recibir el alta médica y con recomendaciones específicas de cuidado, Luis Alfonso se mostró optimista y agradeció el respaldo de sus fanáticos.

Finalmente, el show en Charlotte se llevó a cabo como estaba previsto y el antioqueño de 31 años cumplió con la agenda de conciertos que también incluyó presentaciones en Canadá.

Asimismo, el artista regresó a Colombia, donde compartió un emotivo mensaje al reencontrarse con su familia.

“Después de una gira hermosa, bendecida en la USA y en Canadá, ya hoy estoy en mi casita. Gracias a Dios ya las chingas están dormiditas y ya vengo a relajarme a mi camita, por aquí estoy con doña Luz”, dijo.