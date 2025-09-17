Mane Díaz, el padre del extremo guajiro Luis Díaz Marulanda, figura del Bayern Múnich y de la Selección Colombia, es un hombre que ha pasado de la tristeza a la alegría, y del anonimato a la fama.

Todos recuerdan que Luis Manuel Díaz, de 58 años, fue secuestrado el sábado 28 de octubre junto con su esposa Cilenis Marulanda cerca al municipio de Barrancas, La Guajira, por personas armadas que se desplazaban en motocicletas e interceptaron la camioneta en la que viajaban. Sin embargo, tras recuperar su libertad, también ha sido visto cantando música vallenata en sus redes sociales y también armó una agrupación con la que se ha presentado en vivo.

Ahora Mane ha dado un paso firme en su carrera profesional, al lado del acordeonero Danni Salazar.

Las canciones ‘No me hallo sin ti’ y ‘No lloraré’ están disponibles en el canal de YouTube del artista guajiro, donde ha recibido comentarios positivos de sus seguidores, quienes celebran que cumpla su sueño de convertirse en intérprete de música vallenata

En una entrevista con el programa ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión, Mane Díaz contó que inicialmente planeaban grabar dos o tres canciones, el proyecto creció y actualmente trabajan en la producción de su primer álbum profesional.

“Hace un año llegamos con la idea de grabar dos o tres temas, pero las cosas se tornaron diferentes y ahora estamos grabando un CD con música completa”, expresó.

Con su agrupación, Mane Díaz se ha presentado en varios escenarios de la región, entre ellos el Festival Francisco el Hombre y la conmemoración de los 60 años de fundación del departamento de La Guajira en Riohacha, compartiendo su pasión por el fútbol con la música.

Aunque todavía no hay una fecha definida del lanzamiento de su primer álbum, mientras tanto, ‘Mane’ Díaz y Danni Salazar, la nueva fórmula vallenata comparten en sus redes sociales videos de las presentaciones en vivo y muestras del cariño que reciben de sus seguidores en cada concierto

