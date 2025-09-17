Barranquilla se prepara para recibir una nueva edición de Expodrinks 2025, el evento organizado por Olímpica y Corferias, que cada año reúne a marcas, negocios y consumidores en torno a la cultura del buen beber y el entretenimiento.

En esta ocasión, se realizará del 13 al 16 de noviembre en Puerta de Oro Centro de Eventos del Caribe y ya abrió su etapa de preventa con tarifas especiales para quienes aseguren su ingreso anticipadamente.

Expodrinks no es solo un festival de bebidas, es un espacio de ciudad que conecta a múltiples públicos: restaurantes, hoteles, bares, casinos, distribuidores y negocios que encuentran en esta feria una oportunidad para conocer tendencias, fortalecer relaciones comerciales y enriquecer su oferta al consumidor.

En su propuesta, el evento reúne lo mejor de las artes escénicas con el universo de la mixología. En tarima, artistas invitados y ritmos variados acompañan demostraciones que muestran la coctelería como un arte: la combinación de destilados, ingredientes y creatividad al servicio de la experiencia.

Cortesía

Experiencia integral para el visitante

Con una amplia zona de comidas, un espacio comercial de marcas y una agenda académica especializada, Expodrinks 2025 ofrece una experiencia inmersiva donde el aprendizaje y el disfrute se encuentran. El público podrá participar en talleres de maridaje y espacios de conocimiento, al tiempo que disfruta de música en vivo y propuestas culturales.

“Visitar Expodrinks es vivir la cultura del buen beber en su máxima expresión, en un ambiente donde se mezclan sabores, música y conocimiento. Es un encuentro de ciudad que potencia el turismo, la gastronomía y la industria de bebidas”, destacó Juan Esteban Pérez, director ejecutivo de Corferias Caribe.

Cortesía

Preventa disponible

La preventa ya está abierta, hasta el jueves 9 de octubre, con precios especiales en distintas categorías de boletería, desde entradas sencillas hasta palcos VIP para grupos. Los valores inician en $ 24.000 para el jueves y $ 47.000 de viernes a domingo, mientras que el pasaporte para los cuatro días cuesta $ 117.000.

Los palcos Oro, Plata y Bronce, diseñados para 10 personas, también cuentan con tarifas preferenciales en esta etapa.

Los boletos se pueden adquirir a través de la plataforma oficial del evento.