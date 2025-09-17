La diseñadora colombiana Silvia Tcherassi celebra su décimo aniversario en España como invitada internacional de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid), la semana de la moda de Madrid, con un desfile que llenó este miércoles la galería de cristal del Palacio de Cibeles, en el centro de la capital.

“Es un gran honor estar aquí, los españoles me han acogido con los brazos abiertos; veo este desfile como una superoportunidad de profundizar lazos entre España y Latinoamérica”, y una puerta abierta hacia Europa, explica a EFE justo antes de su desfile.

Lea: Códigos de motociclistas: ¿Qué significa cuando uno lanza su casco al suelo?

Tcherassi, que ha presentado colecciones en las semanas de la moda de París y Milán, fue galardonada con el premio al Diseñador Internacional, por su “contribución a situar la moda hispanoamericana en el mapa global” y su vínculo a Madrid, premio que recibió en esta edición de la semana de la moda madrileña.

FERNANDO VILLAR/EFE MADRID, 17/09/2025.- Varias modelos lucen las creaciones de la firma colombiana Silvia Tcherassi en la semana de la Moda de Madrid, este miércoles en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. EFE/ Fernando Villar

“Diseño para una mujer global, no pienso en su nacionalidad ni en la edad; me enfoco en su sensibilidad, en que aprecie los detalles, que ame la moda y la utilice como una forma de expresión”, detalla.

Una determinación que ha plasmado en ‘Sorrentino’, el nombre de la colección que ha presentado con múltiples influencias de los muebles italianos de los años 50, “los colecciono”, dice la creadora, que tiene tiendas en distintas ciudades de EE.UU., en Capri (Italia), República Dominicana, y en diferentes puntos de Colombia.

“Me apasiona la geometría orgánica y el color, no puedo vivir sin él, es el ADN de mi marca y esta colección lo demuestra. Somos una marca de lujo orgullosa de nuestra historia, pero en constante evolución. Creo en la elegancia sin esfuerzo”, afirma; no en vano es la autora del libro ‘Elegancia sin esfuerzo’.

Entérese: Barranquilla socializa estrategia para la evaluación del Plan Especial de Salvaguardia del Carnaval

Una máxima que traslada a vestidos sofisticados, que dejan en libertad al cuerpo femenino con los que han desfilado las modelos Nieves Álvarez y Karolina Kurková, entre otros nombres conocidos de la pasarela.

“Me gusta que resbalen sobre el cuerpo como una pluma”, confirma la diseñadora colombiana, que comenzó su andadura en la moda hace treinta años; previamente, había estado vinculada al diseño de interiores, que puso en práctica en la decoración de su hotel spa en Cartagena de Indias (Colombia).

FERNANDO VILLAR/EFE MADRID, 17/09/2025.- Varias modelos lucen las creaciones de la firma colombiana Silvia Tcherassi en la semana de la Moda de Madrid, este miércoles en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. EFE/ Fernando Villar

Tcherassi se muestra orgullosa de haber podido mantener una empresa familiar en la que están implicados desde su madre, de 82 años, hasta sus hijos, Mauricio y Sofía, que se han encargado de la colección ‘ready to wear’, una nueva visión de la marca “respetando la esencia”.

En primera línea para arropar a Silvia Tcherassi en su desfile, hoy estuvieron numerosos rostros conocidos como el venezolano Boris Izaguirre, la modelo argentina Valeria Mazza junto a su marido Alejandro Gravier, o la modelo sueca Helen Svedin, casada con el futbolista portugués Luis Figo.