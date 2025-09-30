La modelo Natalia París inició su carrera artística hace mucho tiempo en el modelaje por su belleza, lo que llevó a trabajar con varias marcas prestigiosas en el país.

Así estuvo mucho tiempo hasta que decidió darle un giro a su carrera y convertirse en DJ y productora. Actualmente ha visitado muchos escenarios en el mundo como Dubái.

En sus redes sociales muestra sus presentaciones en las que se ve muy feliz y compartiendo con el público, lo que más disfruta hacer, indica.

Asimismo, en una reciente entrevista en el podcast de Eva Rey ‘Desnúdate con Eva’, París explicó que actualmente está muy feliz con su carrera y su corazoncito está en paz.

“Estoy soltera, llevo dos años soltera. Es el periodo más largo que he estado sola”, comentó. Al mismo tiempo Natalia detalló que es demisexual.

“Yo tengo una forma de ser que se llama demisexual. A ti no te interesa el sexo ni nadie, pero cuando te enamoras, mejor dicho, Esperanza Gómez se quedó en palotes”, narró.

Además, dijo que lleva dos años sin tener relaciones amorosas y en celibato. “Sí, dos años en celibato. Nadie me ha gustado. La verdad estoy como que nadie me interesa ni nada. Uno se va volviendo más exigente cada vez. Cuido mi energía. Cuando llegue el man, vuelvo a activarme en todos los sentidos. Estoy relajada”.

“Ser demisexual llega como a ser asexual, no pienso en sexo, no me hace falta, no me gusta ningún hombre. Pero no significa que cuando me enamore, como te digo, la esposa de Nacho Vidal se queda en palotes”, aseveró.

¿Qué es demisexual?

Ser demisexual significa que una persona solo experimenta atracción sexual cuando existe un vínculo emocional fuerte con alguien.

No es lo mismo que asexualidad total, pues los demisexuales sí pueden sentir deseo, pero este surge únicamente en contextos donde ya hay confianza, intimidad y conexión profunda.

Se ubica dentro del espectro asexual, porque no se da una atracción sexual inmediata o frecuente como en la mayoría de las personas alosexuales (quienes sienten atracción sexual sin necesidad de vínculo previo).

Es decir, mientras alguien puede sentir atracción por un desconocido que le parece guapo, una persona demisexual solo llegaría a sentir ese interés después de conocerlo, confiar y establecer lazos afectivos.