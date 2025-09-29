Lo que inició como una celebración llena de música y alegría en Egipto terminó en una tragedia que dejó en shock a familiares y amigos que celebraban un momento especial.

Ashraf Abu Hakam, el novio, perdió la vida en pleno festejo de su matrimonio, un hecho que quedó registrado en videos grabados por los propios invitados.

La ceremonia transcurría con normalidad en un salón de eventos, donde la pareja disfrutaba de un baile tradicional egipcio acompañado de los característicos palos de Saidi.

TikTok El novio se encontraba en plena celebración de su boda cuando tuvo un paro

Entre sonrisas y muestras de cariño, Ashraf se mostraba feliz mientras compartía con sus seres queridos.

Sin embargo, en cuestión de minutos, el ambiente cambió. Testigos aseguran que el hombre llevó su mano al pecho y tosió brevemente, aunque continuó en la pista de baile. La novia iba a la pista a bailar pero el novio se desplomó ante la mirada de todos los invitados.

Los asistentes intentaron reanimarlo mientras llegaba la ayuda médica, pero falleció. Cuando llegaron los médicos, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Medios locales informaron que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio fulminante.