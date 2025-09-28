La adaptación de ‘Cien años de soledad’, la obra magnánima de Gabriel García Márquez, sigue siendo reconocida a nivel internacional. Es así como el actor Diego Vásquez, quien interpreta a José Arcadio Buendía, recibió una importante nominación al Emmy Internacional.

Lea Mi encuentro con Robert Redford y Gabo en Cuba

El intérprete ibaguereño, que puso su talento para darle vida al patriarca de la familia macondiana, es además el único representante del país en estos importantes galardones que se entregarán en la ciudad de Nueva York el próximo 24 de noviembre.

Diego Vásquez competirá en la categoría de ‘Mejor interpretación masculina’ y tendrá como contendores a Diljit Dosanjh de la serie ‘Amar Singh Chamkila’, el británico David Mitchell por ‘Ludwig’ y el español Oriol Pla por ‘Yo, adicto’.

Para esta edición de los Emmy Internacional hay 64 nominados distribuidos en 16 categorías, que abarcan un número récord de 26 países.

Aquí ‘Un poeta’ hace historia en San Sebastián con el premio Horizontes Latinos

“Mientras los Emmy Internacional continúan reconociendo lo mejor de la televisión, la creatividad y el nivel de los nominados de este año, provenientes de un récord de 26 países, reflejan la fortaleza global de nuestra industria”, dijo Bruce L. Paisner, presidente y CEO de la Academia Internacional. “La ciudad de Nueva York volverá a ser el escenario mundial este noviembre, donde honraremos sus notables logros”.

Los nominados provienen de: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Israel, Japón, Kenia, México, Noruega, Catar, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Türkiye, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.

Todos los nominados se reunirán en Nueva York en el International Emmy® World Television Festival, para paneles, presentaciones y eventos con aliados, del 21 al 23 de noviembre.

Además Fallece a los 80 años Camucha Negrete, actriz peruana de la única película de Vargas Llosa

Los ganadores serán anunciados en la 53ª Gala de los International Emmy® Awards en Nueva York, el lunes 24 de noviembre de 2025.

Esta es la lista completa de nominados:

Programación de Artes

Art Matters with Melvyn Bragg – Oxford Films / Sky Arts – Reino Unido

– Oxford Films / Sky Arts – Reino Unido DJ Mehdi: Made In France – Ultra Magnetic / 360 Creative / Unité / Arte France – Francia

– Ultra Magnetic / 360 Creative / Unité / Arte France – Francia Herchcovitch; Exposto [Herchcovitch; Exposed] – Mood Hunter – Brasil

– Mood Hunter – Brasil Ryuichi Sakamoto: Last Days – NHK – Japón

Mejor Interpretación Masculina

Diljit Dosanjh en Amar Singh Chamkila – Window Seat Films / Netflix – India

en – Window Seat Films / Netflix – India David Mitchell en Ludwig – Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company – Reino Unido

en – Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company – Reino Unido Oriol Pla en Yo, adicto [ I, Addict ] – Alea Media / Disney+ – España

en [ ] – Alea Media / Disney+ – España Diego Vásquez en Cien años de soledad – Dynamo Producciones / Netflix – Colombia

Mejor Interpretación Femenina

Charlotte Hope en Catch Me A Killer – Kowalski Films / LMP 51 / Showmax / Night Train Media – Sudáfrica

en – Kowalski Films / LMP 51 / Showmax / Night Train Media – Sudáfrica Anna Maxwell Martin en Until I Kill You – World Productions – Reino Unido

en – World Productions – Reino Unido Carolina Miranda en Mujeres Asesinas – Temporada 2 – Pletora Productions / ViX – México

en – Pletora Productions / ViX – México Maria Sid en Smärtpunkten [Pressure Point] – Kärnfilm / Art & Bob – Suecia

Comedia

Chicken Nugget – Studio N / Plusmedia Entertainment / Netflix – Corea del Sur

– Studio N / Plusmedia Entertainment / Netflix – Corea del Sur Iris – Les films entre 2 et 4 / Canal+ – Francia

– Les films entre 2 et 4 / Canal+ – Francia Ludwig – Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company – Reino Unido

– Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company – Reino Unido Y llegaron de noche [They Came at Night] – 3Pas / Visceral / ViX – México

Actualidad

Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza – Basement Films – Reino Unido

– Basement Films – Reino Unido Philippines: Diving for Gold – Keyi Productions / Arte G.E.I.E – Francia

– Keyi Productions / Arte G.E.I.E – Francia Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados [ Desaparecidos Forzados ] – Record TV / Playplus – Brasil

[ ] – Record TV / Playplus – Brasil Walk the Line – Mediacorp Pte Ltd – Singapur

Documental

Hell Jumper – Expectation Entertainment / BBC – Reino Unido

– Expectation Entertainment / BBC – Reino Unido King of Kings: Chasing Edward Jones – Abelart Productions – Francia

– Abelart Productions – Francia O Prazer é Meu [ El placer es mío ] – Amana Cine – Brasil

[ ] – Amana Cine – Brasil School Ties – IdeaCandy – Sudáfrica

Serie Dramática

Las Azules [ Women in Blue ] – Lemon Studios / Apple TV+ – México

[ ] – Lemon Studios / Apple TV+ – México Bad Boy – Sipur Studios / North Road Company / Tedy Production / Hot – Israel

– Sipur Studios / North Road Company / Tedy Production / Hot – Israel Koek [ Cake ] – Wolflight – Sudáfrica

[ ] – Wolflight – Sudáfrica Rivals – Happy Prince (parte de ITV Studios) / Disney+ – Reino Unido

Infantil: Animación

Bluey – Ludo Studio – Australia

– Ludo Studio – Australia Lamput – Temporada 4 – Warner Bros. Discovery / Vaibhav Studio / Robot Playground Media / Lil Critter Workshop / The Monk Studios / Tribe Audio / The Tuning Folk / Inspidea / Shapeshifter Studio – Singapur

– Warner Bros. Discovery / Vaibhav Studio / Robot Playground Media / Lil Critter Workshop / The Monk Studios / Tribe Audio / The Tuning Folk / Inspidea / Shapeshifter Studio – Singapur Lupi e Baduki – Flamma / Elo / Birdo – Brasil

– Flamma / Elo / Birdo – Brasil Muumilaakso – Temporada 4 [Moominvalley] – Gutsy Animations / YLE / SkyOne – Finlandia

Infantil: Factual & Entretenimiento

Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR? [ Tras las huellas de Fritzi – ¿Cómo era en la RDA? ] – Balance Film GmbH / Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) / Westdeutscher Rundfunk (WDR) – Alemania

[ ] – Balance Film GmbH / Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) / Westdeutscher Rundfunk (WDR) – Alemania Bora, O Pódio é Nosso – Globo / Sentimental Filmes – Brasil

– Globo / Sentimental Filmes – Brasil Kids Like Us – Echo Velvet – Reino Unido

– Echo Velvet – Reino Unido Playroom Live – Eclipse Television Productions – Sudáfrica

Infantil: Live-Action

Fallen – Globoplay / Night Train Media / Silver Reel / Hero Squared / Umedia – Reino Unido

– Globoplay / Night Train Media / Silver Reel / Hero Squared / Umedia – Reino Unido Luz – Floresta (Sony) – Brasil

– Floresta (Sony) – Brasil Prefects – Peripheral Vision International – Kenia

– Peripheral Vision International – Kenia Shut UP – Alfredfilm / Feelgood SFT / Snowreel / Rabbit Films – Noruega

Noticias

Fantástico: El Salvador: Safety’s Somber Side [ El Salvador: el lado sombrío de la seguridad ] – Globo – Brasil

[ ] – Globo – Brasil The Gangs of Haiti – Sky News – Reino Unido

– Sky News – Reino Unido Gaza, Search for Life [ Gaza, en busca de vida ] – Al Jazeera News Directorate – Catar

[ ] – Al Jazeera News Directorate – Catar Syria – The Truth Coming Out [Siria – La verdad sale a la luz] – TV4 – Suecia

Entretenimiento No Guionado

Big Brother: Canada – Temporada 12 – Insight Productions – Canadá

– Insight Productions – Canadá Love is Blind: Habibi – Imagic / Netflix – Emiratos Árabes Unidos

– Imagic / Netflix – Emiratos Árabes Unidos ¿Quién es la Máscara? – Temporada 6 [ The Masked Singer ] – TelevisaUnivisión / Endemol Shine Boomdog – México

[ ] – TelevisaUnivisión / Endemol Shine Boomdog – México Shaolin Heroes – Metronome Productions / Banijay / TV 2 Danmark – Dinamarca

Series de Formato Corto

Beyond Dancing – Radio Television Hong Kong – Hong Kong RAE, China

– Radio Television Hong Kong – Hong Kong RAE, China La médiatrice [ La mediadora ] – KOTV – Canadá

[ ] – KOTV – Canadá My Dead Mom [ Mi madre muerta ] – LoCo Motion Pictures – Canadá

[ ] – LoCo Motion Pictures – Canadá Todo se Transforma – Temporada 4 [Todo cambia] – Warner Bros. Discovery / Buffalo Producciones – Argentina

Documental Deportivo

Argentina ‘78 – Disney+ Original Productions / Pampa Films – Argentina

– Disney+ Original Productions / Pampa Films – Argentina Chasing the Sun 2 – T+W – Sudáfrica

– T+W – Sudáfrica It’s All Over: The Kiss That Changed the Spanish Football [ Se acabó: El beso que cambió el fútbol español ] – You First Originals – España

[ ] – You First Originals – España Sven – Whisper / Up & Away Film Entertainment / Prime Video – Reino Unido

Telenovela

Deha [ El bien y el mal ] – Ay Yapim – Türkiye

[ ] – Ay Yapim – Türkiye Mania de Você [ Loco por ti ] – TV Globo – Brasil

[ ] – TV Globo – Brasil Regreso a Las Sabinas [ Return to Las Sabinas ] – Diagonal TV / Disney+ – España

[ ] – Diagonal TV / Disney+ – España Valle Salvaje – Studio Canal – España

Película para TV / Miniserie