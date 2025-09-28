La adaptación de ‘Cien años de soledad’, la obra magnánima de Gabriel García Márquez, sigue siendo reconocida a nivel internacional. Es así como el actor Diego Vásquez, quien interpreta a José Arcadio Buendía, recibió una importante nominación al Emmy Internacional.
El intérprete ibaguereño, que puso su talento para darle vida al patriarca de la familia macondiana, es además el único representante del país en estos importantes galardones que se entregarán en la ciudad de Nueva York el próximo 24 de noviembre.
Diego Vásquez competirá en la categoría de ‘Mejor interpretación masculina’ y tendrá como contendores a Diljit Dosanjh de la serie ‘Amar Singh Chamkila’, el británico David Mitchell por ‘Ludwig’ y el español Oriol Pla por ‘Yo, adicto’.
Para esta edición de los Emmy Internacional hay 64 nominados distribuidos en 16 categorías, que abarcan un número récord de 26 países.
“Mientras los Emmy Internacional continúan reconociendo lo mejor de la televisión, la creatividad y el nivel de los nominados de este año, provenientes de un récord de 26 países, reflejan la fortaleza global de nuestra industria”, dijo Bruce L. Paisner, presidente y CEO de la Academia Internacional. “La ciudad de Nueva York volverá a ser el escenario mundial este noviembre, donde honraremos sus notables logros”.
Los nominados provienen de: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Israel, Japón, Kenia, México, Noruega, Catar, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Türkiye, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.
Todos los nominados se reunirán en Nueva York en el International Emmy® World Television Festival, para paneles, presentaciones y eventos con aliados, del 21 al 23 de noviembre.
Los ganadores serán anunciados en la 53ª Gala de los International Emmy® Awards en Nueva York, el lunes 24 de noviembre de 2025.
Esta es la lista completa de nominados:
Programación de Artes
- Art Matters with Melvyn Bragg – Oxford Films / Sky Arts – Reino Unido
- DJ Mehdi: Made In France – Ultra Magnetic / 360 Creative / Unité / Arte France – Francia
- Herchcovitch; Exposto [Herchcovitch; Exposed] – Mood Hunter – Brasil
- Ryuichi Sakamoto: Last Days – NHK – Japón
Mejor Interpretación Masculina
- Diljit Dosanjh en Amar Singh Chamkila – Window Seat Films / Netflix – India
- David Mitchell en Ludwig – Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company – Reino Unido
- Oriol Pla en Yo, adicto [I, Addict] – Alea Media / Disney+ – España
- Diego Vásquez en Cien años de soledad – Dynamo Producciones / Netflix – Colombia
Mejor Interpretación Femenina
- Charlotte Hope en Catch Me A Killer – Kowalski Films / LMP 51 / Showmax / Night Train Media – Sudáfrica
- Anna Maxwell Martin en Until I Kill You – World Productions – Reino Unido
- Carolina Miranda en Mujeres Asesinas – Temporada 2 – Pletora Productions / ViX – México
- Maria Sid en Smärtpunkten [Pressure Point] – Kärnfilm / Art & Bob – Suecia
Comedia
- Chicken Nugget – Studio N / Plusmedia Entertainment / Netflix – Corea del Sur
- Iris – Les films entre 2 et 4 / Canal+ – Francia
- Ludwig – Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company – Reino Unido
- Y llegaron de noche [They Came at Night] – 3Pas / Visceral / ViX – México
Actualidad
- Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza – Basement Films – Reino Unido
- Philippines: Diving for Gold – Keyi Productions / Arte G.E.I.E – Francia
- Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados [Desaparecidos Forzados] – Record TV / Playplus – Brasil
- Walk the Line – Mediacorp Pte Ltd – Singapur
Documental
- Hell Jumper – Expectation Entertainment / BBC – Reino Unido
- King of Kings: Chasing Edward Jones – Abelart Productions – Francia
- O Prazer é Meu [El placer es mío] – Amana Cine – Brasil
- School Ties – IdeaCandy – Sudáfrica
Serie Dramática
- Las Azules [Women in Blue] – Lemon Studios / Apple TV+ – México
- Bad Boy – Sipur Studios / North Road Company / Tedy Production / Hot – Israel
- Koek [Cake] – Wolflight – Sudáfrica
- Rivals – Happy Prince (parte de ITV Studios) / Disney+ – Reino Unido
Infantil: Animación
- Bluey – Ludo Studio – Australia
- Lamput – Temporada 4 – Warner Bros. Discovery / Vaibhav Studio / Robot Playground Media / Lil Critter Workshop / The Monk Studios / Tribe Audio / The Tuning Folk / Inspidea / Shapeshifter Studio – Singapur
- Lupi e Baduki – Flamma / Elo / Birdo – Brasil
- Muumilaakso – Temporada 4 [Moominvalley] – Gutsy Animations / YLE / SkyOne – Finlandia
Infantil: Factual & Entretenimiento
- Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR? [Tras las huellas de Fritzi – ¿Cómo era en la RDA?] – Balance Film GmbH / Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) / Westdeutscher Rundfunk (WDR) – Alemania
- Bora, O Pódio é Nosso – Globo / Sentimental Filmes – Brasil
- Kids Like Us – Echo Velvet – Reino Unido
- Playroom Live – Eclipse Television Productions – Sudáfrica
Infantil: Live-Action
- Fallen – Globoplay / Night Train Media / Silver Reel / Hero Squared / Umedia – Reino Unido
- Luz – Floresta (Sony) – Brasil
- Prefects – Peripheral Vision International – Kenia
- Shut UP – Alfredfilm / Feelgood SFT / Snowreel / Rabbit Films – Noruega
Noticias
- Fantástico: El Salvador: Safety’s Somber Side [El Salvador: el lado sombrío de la seguridad] – Globo – Brasil
- The Gangs of Haiti – Sky News – Reino Unido
- Gaza, Search for Life [Gaza, en busca de vida] – Al Jazeera News Directorate – Catar
- Syria – The Truth Coming Out [Siria – La verdad sale a la luz] – TV4 – Suecia
Entretenimiento No Guionado
- Big Brother: Canada – Temporada 12 – Insight Productions – Canadá
- Love is Blind: Habibi – Imagic / Netflix – Emiratos Árabes Unidos
- ¿Quién es la Máscara? – Temporada 6 [The Masked Singer] – TelevisaUnivisión / Endemol Shine Boomdog – México
- Shaolin Heroes – Metronome Productions / Banijay / TV 2 Danmark – Dinamarca
Series de Formato Corto
- Beyond Dancing – Radio Television Hong Kong – Hong Kong RAE, China
- La médiatrice [La mediadora] – KOTV – Canadá
- My Dead Mom [Mi madre muerta] – LoCo Motion Pictures – Canadá
- Todo se Transforma – Temporada 4 [Todo cambia] – Warner Bros. Discovery / Buffalo Producciones – Argentina
Documental Deportivo
- Argentina ‘78 – Disney+ Original Productions / Pampa Films – Argentina
- Chasing the Sun 2 – T+W – Sudáfrica
- It’s All Over: The Kiss That Changed the Spanish Football [Se acabó: El beso que cambió el fútbol español] – You First Originals – España
- Sven – Whisper / Up & Away Film Entertainment / Prime Video – Reino Unido
Telenovela
- Deha [El bien y el mal] – Ay Yapim – Türkiye
- Mania de Você [Loco por ti] – TV Globo – Brasil
- Regreso a Las Sabinas [Return to Las Sabinas] – Diagonal TV / Disney+ – España
- Valle Salvaje – Studio Canal – España
Película para TV / Miniserie
- Amar Singh Chamkila – Window Seat Films / Netflix – India
- Herrhausen: The Banker and the Bomb [Herrhausen: El banquero y la bomba] – Sperl Film – Alemania
- Lost Boys & Fairies – Duck Soup Films – Reino Unido
- Vencer o Morir [Victory or Death] – Amazon MGM Studios / Parox S.A. – Chile