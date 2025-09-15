Pese a estar invitada, la actriz colombiana Sofía Vergara no asistió a la 77 edición de los Premios Emmy, celebrada en la noche del domingo 14 de septiembre en el teatro Peacock de Los Ángeles, Estados Unidos.

Los grandes ganadores de la noche fueron las producciones ‘The Studio’, ‘Adolescence’ y ‘The Pitt’.

La sátira de Apple TV+ a los grandes estudios de Hollywood ‘The Studio’ batió el récord como la serie de comedia con una temporada más galardonada en la historia de los Emmy, mientras que la miniserie ‘Adolescence’ se impuso en todas las categorías en las que era elegible y el drama ‘The Pitt’ se alzó como la mejor serie de drama.

La comedia protagonizada por Seth Rogen obtuvo 13 estatuillas en total, entre ellas a las categorías de mejor serie de comedia y mejor actor, superando así el récord que había sentado en 2023 su contendiente ‘The Bear’, que entonces acumuló diez premios.

‘The Pitt’, por su parte, se impuso en la categoría de mejor serie de drama, derrotando así a ‘Severance’, la más nominada de esta edición; mientras que su protagonista, Noah Wyle, triunfó en la categoría de mejor actor de drama.

En el apartado a mejor serie limitada, ‘Adolescence’ conquistó con ocho estatuillas las categorías principales, incluido mejor actor de reparto para Owen Cooper, quien además superó el hito que Scott Jacoby logró en 1973, como el actor más joven en recibir un Emmy en alguna categoría de interpretación.

Courtesy of Netflix Adolescence. Owen Cooper as Jamie Miller in Adolescence. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

¿Por qué Sofía Vergara no asistió a los Emmy?

La colombiana Sofía Vergara preocupó a sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se ve uno de sus ojos lastimado.

La reconocida actriz, de 53 años y nacida en Barranquilla, reveló que esta fue la razón por la que no se presentó en los Premios Emmy.

Contó que ya estaba lista para irse al teatro Peacock de Los Ángeles, pero una molestia en el ojo le impidió subirse al carro rumbo a la gala: se trataba de una alergia.

El incidente la obligó a ir a la urgencia de un centro asistencial cercano. Allí grabó dos videos que luego publicó en redes sociales: en uno se le observa acostada en una camilla y en el otro limpiándose el ojo con agua.

“No fui a los Emmy, pero sí a urgencias. ¡Perdón por cancelar! ¡Tuve una alergia ocular descomunal justo antes de subir al coche!“, escribió Sofía Vergara en la publicación.