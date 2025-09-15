El británico Owen Cooper se convirtió este domingo 14 de septiembre en el actor más joven en recoger un premio Emmy, alzándose con el galardón a mejor intérprete de reparto por el drama psicológico ‘Adolescencia’, de Netflix.

Ben Blackall/Netflix Adolescence. (L to R) Owen Cooper as Jamie Miller, Erin Doherty as Briony Ariston, on the set of Adolescence. Cr. Courtesy of Ben Blackall/Netflix © 2024

A sus 15 años, el actor que interpreta a Jamie Miller, un joven de 13 acusado del asesinato de una compañera de clase, batió el récord que hasta ahora ostentaba Scott Jacoby, quien tenía 16 años cuando ganó el Emmy en la categoría a mejor actor de reparto en una serie de drama por ‘The Certain Summer’ en 1973.

‘Adolescencia’ triunfa, pero ‘The Penguin’ se impone

En el apartado a mejor serie limitada, ‘Adolescencia’ conquistó con ocho estatuillas las categorías principales.

David Dettmann/Courtesy of David Dettmann/Still Adolescence. (L to R) Ashley Walters, Owen Cooper, Philip Barantini, Stephen Graham, Erin Doherty, Jack Thorne, Christine Tremarco. Cr. Courtesy of David Dettmann/StillMoving for Netflix © 2025

A los cinco galardones que logró en la gala de este domingo se suman otros tres en las categorías técnicas entregados el pasado fin de semana.

Stephen Graham, quien además de recoger el premio a mejor dirección, también se alzó con la estatuilla a mejor actor principal, quiso dedicar su reconocimiento a su esposa: “Sabes que sin ti yo estaría muerto”, dijo el actor británico al recibir el premio.

Ben Blackall/Courtesy of Netflix Adolescence. (L to R) Owen Cooper as Jamie Miller, Stephen Graham as Eddie Miller, in Adolescence. Cr. Courtesy of Ben Blackall/Netflix © 2024

Aunque ‘The Penguin’ (HBO Max), que partía como la más nominada en las categorías de serie limitada, logró alzarse con nueve galardones posicionándose como el segundo proyecto más premiado de la gala.

Además, la actriz estadounidense Cristin Milioti se impuso en el apartado a mejor actriz en serie limitada con uno de los discursos más emotivos de la gala.

“Es muy difícil dar sentido a estar vivo en este momento en este mundo por lo que estoy profundamente agradecida por los momentos brillantes”, dijo mientras recogía el galardón.

Listado de ganadores de la edición 77 de los premios Emmy

Mejor serie de comedia:

‘The Studio’

Mejor serie de drama:

‘The Pitt’

Mejor serie limitada:

‘Adolescence’

Mejor actor en una serie de comedia:

Seth Rogen (‘The Studio’)

Mejor actriz en una serie de comedia:

Jean Smart (‘Hacks’)

Mejor actor en una serie de drama:

Noah Wyle (‘The Pitt’)

Mejor actriz en una serie de drama:

Britt Lower (‘Severance’)

Mejor actor en una serie limitada:

Stephen Graham (‘Adolescence’)

Mejor actriz en una serie limitada:

Cristin Milioti (‘The Penguin’)

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

Hannah Einbinder (‘Hacks’)

Mejor actor secundario en una serie de comedia:

Jeff Hiller (‘Somebody Somewhere’)

Mejor actriz secundaria en una serie dramática:

Katherine LaNasa (‘The Pitt’)

Mejor actor secundario en una serie dramática:

Tramell Tillman (‘Severance’)

Mejor actor secundario en una serie limitada:

Owen Cooper (‘Adolescence’)

Mejor actriz secundaria en una serie limitada:

Erin Doherty (‘Adolescence’)