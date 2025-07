Historia pura y dura de la televisión. Eso acaba de conseguir el actor Owen Cooper, quien hace parte del elenco de la exitosa serie de Netflix, ‘Adolescencia’, al convertirse en el nominado más joven en la historia de la categoría de mejor actor de reparto en una serie limitada, antológica o película para televisión, en la edición 77 de los Emmy.

Lea La ‘hermana’ de Sofía Vergara se una a la nueva temporada de exitosa producción de Netflix

El joven, quien dio vida a Jamie Miller, competirá con grandes nombres de la actuación como el español Javier Bardem quien consiguió su primera nominación gracias también a una producción de Netflix, ‘La historia de los hermanos Menéndez’.

También aparecen Bill Camp de ‘Presumed Innocent’ de Apple TV, Rob Delaney de ‘Muriendo de placer’ de Hulu y que puede verse en Disney+, Peter Sarsgaard de ‘Presumed Innocent’ y cierra la lista Ashley Walters, compañero de elenco de Cooper en ‘Adolescencia’.

Aquí La serie ‘Severance’ lidera las nominaciones al Emmy con 27 candidaturas

Es de anotar que en 1984 Roxana Zal fue nominada y ganó el premio a mejor actriz de reparto en una serie limitada o especial a los 14 años por Something About Amelia.

¿Quién es Owen Cooper?

Cooper, quien tenía 14 años durante el rodaje, ha sorprendido por su capacidad para improvisar en escena. Una de las secuencias más memorables de la serie —un tenso interrogatorio con una psicóloga— incluye un bostezo improvisado que el propio actor ha confesado surgió porque “estaba cansado, era la segunda toma del día”.

Además El chileno Pedro Pascal, nominado a mejor actor de serie de drama en los Emmy

Stephen Graham, actor que interpreta a su padre en la serie y quien también fue su profesor de actuación en Manchester, no escatimó elogios al referirse a Cooper como “un talento generacional” y “el próximo Robert De Niro”.

Lo más sorprendente del fenómeno Cooper es que “Adolescencia” constituye su primera experiencia frente a cámaras. “Los guiones eran largos, pero tenía a los actores que estaban alrededor mío para jugar con ellos. Al final no seguimos mucho los guiones porque estaba trabajando con lo que me daban ellos”, explicó el joven en una entrevista con el programa The One Show de la BBC.

También Así luce Rubeus Hagrid en la nueva serie de Harry Potter

Es especialmente en el tercer episodio de la serie donde el talento de Cooper alcanza su punto culminante, durante 40 tensos minutos frente a la psicóloga. Allí, el actor demuestra una asombrosa capacidad para transitar entre diferentes emociones —miedo, rabia, confusión y calma— con una sutileza que contrasta con su rostro infantil.

La crítica especializada ha sido unánime en sus elogios. RottenTomatoes recoge un impresionante 99% de reseñas positivas para la serie, con menciones especiales para Cooper. El sitio RogerEbert.com fue contundente: “A pesar de que todo el elenco se merece el crédito por interpretaciones extraordinarias, nadie se le acerca siquiera a Cooper”.

Más Shakira agota boletería en Cali y anuncia segunda fecha

Actualmente, el joven actor se encuentra finalizando el rodaje de una adaptación de “Cumbres Borrascosas”, y ha compartido su sueño de algún día formar parte del universo cinematográfico de Marvel. “He sido fan de Marvel desde pequeño. Obviamente, Spider-Man es un trabajo al que aspiro porque es un trabajo que todos los niños quieren hacer, pero no espero nada”, confesó a la revista Teen Vogue.