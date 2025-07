27 candidaturas. Con ese número lidera la serie de Apple TV+, ‘Severance’, las nominaciones al Emmy en el apartado de drama para la edición 77 de los renombrados galardones.

La producción aparece nominada en categorías como Mejor serie de Drama, así como en los apartados de actor y actriz con Adam Scott y Britt Lower o categorías técnicas como mejor dirección.

Las nominaciones para la 77.ª edición de los premios Emmy fueron anunciadas este martes desde el Wolf Theatre en el Saban Media Center, como resultado de la mayor participación de votantes en la historia de los Emmy.

La ceremonia en vivo fue presentada por Harvey Guillén (What We Do In The Shadows) y Brenda Song (Running Point), junto al presidente de la Academia de Televisión, Cris Abrego.

En ‘Severance,’ Mark Scout (Scott) lidera un equipo en Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento que divide quirúrgicamente sus recuerdos entre su vida laboral y personal. Este audaz experimento se pone en tela de juicio cuando Mark se ve envuelto en un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo... y de sí mismo.

En la segunda temporada, Mark y sus amigos descubren las terribles consecuencias de ignorar la barrera de la separación, lo que los lleva aún más a un camino de desgracia. La segunda temporada dio la bienvenida a los nuevos regulares Sarah Bock y Ólafur Darri Ólafsson.

‘Severance’ cuenta con la producción ejecutiva de Ben Stiller, quien también dirige cinco episodios esta temporada, además de los directores Uta Bresiewitz, Sam Donovan y Jessica Lee Gagné. La serie está escrita, creada, escrita por Dan Erickson, quien también es productor ejecutivo.

La segunda temporada de ‘Severance’ también cuenta con la producción ejecutiva de John Lesher, Jackie Cohn, Mark Friedman, Beau Willimon, Jordan Tappis, Sam Donovan, Caroline Baron, Richard Schwartz y Nicholas Weinstock. Además de protagonizar la serie, Adam Scott y Patricia Arquette son los productores ejecutivos. Fifth Season es el estudio.

“En un año en el que la industria ha seguido evolucionando —creativa, estructural y económicamente— una cosa permanece clara: las actuaciones poderosas y las historias impactantes siguen destacándose. Los votantes de los Emmy lo notaron este año, ya que más miembros participaron en la competencia que nunca antes”, dijo Cris Abrego.

“Esto es un recordatorio del impacto que la televisión increíble y los artistas excepcionales tienen en todos nosotros. Esperamos reconocer a los equipos e individuos que se destacaron esta temporada mientras celebramos lo mejor de la televisión”, añadió.