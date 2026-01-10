La Academia de Televisión, encargada de los premios Emmy, anunció este lunes la creación del Premio Legado, dedicado a reconocer los programas de televisión “que hayan tenido un impacto profundo y duradero” en las audiencias.

“El Premio Legado reconoce la programación innovadora: programas que han resistido el paso del tiempo, ofreciendo historias que siguen cautivando al público y presentando personajes icónicos y atemporales con un atractivo multigeneracional”, declaró Cris Abrego, presidente de la institución en un comunicado.

Abrego añadió que el galardón permite honrar “aún más la rica historia de la televisión”, así como a los creadores de estas producciones.

La última vez que la Academia de Televisión había presentado un galardón de este tipo fue en 2007 con el Premio Honorífico de la Academia de Televisión, dedicado a la programación que impulsa un cambio social positivo.

Las producciones elegibles a este galardón necesitan haber emitido un mínimo de 60 episodios a lo largo de un mínimo de cinco temporadas, así como haber generado “relevancia, influencia, inspiración continua o sostenida” a un género de televisión, a una audiencia existente o nueva, así como a la sociedad y la cultura.

Los candidatos al Premio Legado, que solo se puede otorgar una vez a un programa, serán seleccionados anualmente por el Comité de Premios de la Junta de Gobernadores y serán presentados a la Junta de Gobernadores para su votación.