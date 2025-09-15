El entretenimiento digital volvió a encontrar una nueva obsesión: las fotos polaroid con famosos generadas por inteligencia artificial. Desde hace pocos días, esta tendencia se ha tomado plataformas como TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios comparten imágenes en las que aparecen abrazados, sonriendo o posando junto a sus celebridades favoritas.

El secreto está en Gemini 2.5 Flash Image, la más reciente versión del modelo de Google, que incluye la tecnología Nano Banana, capaz de producir resultados tan realistas que parecen fotografías antiguas tomadas con una cámara instantánea.

La fiebre de las polaroid retro con inteligencia artificial

Las imágenes creadas con Gemini no solo combinan a dos personas en una misma foto, sino que además replican con detalle la estética retro de las clásicas polaroid: iluminación cálida, colores desaturados y marcos blancos que evocan los años 80 y 90.

La clave del éxito de esta moda es que los rostros mantienen su naturalidad y proporciones, lo que genera la ilusión de haber compartido realmente ese momento con la celebridad elegida.

Generada con IA Varios suarios en redes sociales ya han creado sus propias fotografías.

Aunque no se conoce con exactitud quién inició la tendencia, lo cierto es que el fenómeno refleja la carrera tecnológica entre las principales plataformas de inteligencia artificial, como Google Gemini y ChatGPT, por conquistar al público masivo en el terreno del entretenimiento.

Generada con IA Tenga en cuenta que para generar sus propias imágenes es necesario tener una cuenta en la plataforma de Gemini o la respectiva IA que desee utilizar.

Paso a paso para crear polaroids con famosos en Gemini

Para quienes quieran unirse a la moda y generar sus propias polaroid con artistas, deportistas o influencers, el procedimiento es sencillo:

Acceso a Gemini. Se necesita la versión avanzada del modelo de inteligencia artificial, ya sea desde la aplicación móvil o a través del sitio web oficial de Google Gemini. Registro o inicio de sesión. Es obligatorio contar con una cuenta de Google. Si ya está creada, basta con iniciar sesión en el dispositivo elegido. Subir fotografías. El usuario debe cargar una foto personal y otra de la celebridad con la que desea aparecer en la polaroid. Dar instrucciones en inglés. Para obtener mejores resultados, es necesario escribir un prompt en inglés solicitando que las imágenes se combinen con estilo polaroid, incluyendo detalles como fondo, tipo de iluminación y encuadre. Generar y repetir. En cuestión de minutos, Gemini mostrará una versión retro de la foto. Si el resultado no convence, el proceso se puede repetir hasta alcanzar la imagen ideal.

El impacto de esta tendencia ha sido inmediato. Los videos tutoriales en TikTok alcanzan millones de visualizaciones, mientras que en Instagram y X abundan publicaciones con artistas internacionales como Taylor Swift, Jungkook de BTS o Lionel Messi en formato polaroid.

Ahora bien, más allá de lo entretenido que esto pueda llegar a ser, estas creaciones han generado interrogantes entre varios internautas, sobre todo respecto al uso que se le está dando a la inteligencia artificial y en las posibles repercusiones -tanto legales como ambientales- que podría llegar a tener la generación excesiva de estas imágenes. Sin embargo, por ahora, el objetivo para muchos es claro: solo se trata de divertirse y acumular “me gusta” con las fotos que parecen salidas de un álbum retro.