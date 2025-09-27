La modelo y exreina de belleza María Fernanda Aristizábal sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar que se comprometió con su pareja, Daniel Arango Vallejo.

María Fernanda Aristizábal, se ha destacado en el mundo del espectáculo por su participación tras coronase Señorita Colombia en 2019 y representar al país en Miss Universe 2022. Luego de esto ha aparecido en las pantallas del canal Caracol como presentadora del programa ‘El Desafío’, en el que se ha robado el cariño te los televidentes.

Por su parte, Daniel Arango Vallejo es un destacado empresario, profesional en Negocios Internacionales con énfasis en Finanzas de la Universidad EAFIT. Además, lidera Everyplace, una empresa dedicada a la propiedad raíz en Medellín.

Desde su cuenta de Instagram, la modelo e ‘influencer’ compartió imágenes del especial momento en que su pareja le pide matrimonio. La propuesta fue realizada en Zermatt, Suiza, el pasado 15 de septiembre de 2025.

Además, dedicó unas emotivas palabras a su pareja con quien lleva más de seis años de relación.

“Hace 6 años empezamos a construirnos en presente, y hoy dijimos ¡sí a un para siempre! Elegiste las montañas porque sabes cuánto amo los paisajes; elegiste Suiza porque hace 10 años te robó el corazón. Y ahora, juntos aquí, me pediste que me case contigo.”, escribió.

“Y sí… mil veces SÍ. Dije sí a seguir transformándonos desde un amor honesto, genuino y lleno de certezas; a elegirnos cada día, a construirnos y quedarnos. Con Dios de la mano, este “sí” nos hará eternos.”, agregó.

Tras la noticias decenas de amigos y colegas enviaron mensajes de felicitaciones para la feliz pareja.

“Que felicidad!! Te mereces toda la felicidad mi bebé hermoso”; “Que es esta belleza felicitaciones!!! Dios los bendiga siempre!!!!”; “Felicitaciones Mafe!!! Que emoción”; “Muchas bendiciones y felicidad para Uds”; “Felicidades, hermosa! No pudo haber mejor spot!!!”; “Felicitaciones!!! Mucho amor, felicidad y complicidad!!”, fueron algunos de los cometarios.