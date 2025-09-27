Tras rumorearse la posible ruptura sentimental entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, la empresaria despejó cualquiera duda al pronunciarse en redes confirmando la separación. Habría tomado la decisión de ponerle fin a la relación con el padre de su hijo a tan solo 3 días de haber dado a luz a Emiliano, nacido el pasado 29 de julio.

“No hay ningún comunicado que hacer. Simplemente me separé y he madurado lo suficiente como para no convertir mi ruptura en un show mediático. ”

“Por otro lado, yo tenía 3 de días de haber parido cuando tomé la decisión, entonces quería salir de mi posparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad, y creo que lo logré porque Emi y yo vivimos esas semanas que son tan duras y difíciles, llenos de amor y alejados del caos”, compartió el mensaje en sus historias de Instagram.

