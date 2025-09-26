Las especulaciones terminaron. El empresario Juan David Tejada, más conocido como ‘el Agropecuario’, confirmó su separación con la generadora de contenido Aida Victoria Merlano. A través de redes sociales, el caucano publicó una historia en la que revela que ambos decidieron ponerle fin a la relación.

“Mi gente, sé que todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación. Claramente, al ser pública tienen derecho de saber la verdad, por lo cual me veo en la necesidad de salir a aclarar y desmentir lo que dicen los medios.”, inició escribiendo Tejada.

En su mensaje, ‘el Agropecuario’ aclaró que los motivos que generaron la ruptura no están relacionadas por algún tipo de “falta de respeto o infidelidad”.

“Ustedes merecen saber que ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana y dejar claro que no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos.”, recalcó.

Finalmente expresó su admiración por la barranquillera y afirmó que estará presente para su hijo Emiliano, quien nació el pasado 29 de julio.

“Siempre estaré para mi hijo y tengo un gran respeto y admiración por ella”, puntualizó.

@jdt21_5/Redes sociales

La confirmación de la notició llegó luego varias semanas de especulaciones, pues la pareja no volvió a ser vista en redes sociales como habitualmente lo hacían.

