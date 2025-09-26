Después de un mes de emociones, competencias, talento y retos intensos, este domingo 28 de septiembre llega la esperada final de Miss Universe Colombia, El Reality, una gala que promete paralizar al país y que será transmitida en vivo a partir de las 8:00 p.m. por el Canal RCN, dentro del espacio de MasterChef Celebrity.

El evento no solo definirá a las 16 candidatas que avanzan a la etapa definitiva, sino que marcará el inicio del camino hacia Miss Universe 2025, cuya sede será Tailandia. El jurado encargado de tomar las decisiones está conformado por la actriz y exreina Valerie Domínguez, la exseñorita Colombia Andrea Tovar y el diseñador Hernán Zajar.

Además del veredicto del jurado, el voto del público será fundamental. Los colombianos podrán apoyar a su favorita a través del sitio oficial: www.missuniversecolombia.co.

La noche estará cargada de música con presentaciones especiales de Altafulla (ganador del reality La Casa de los Famosos), así como de los artistas Ácido Pantera y Duplat, quienes pondrán a vibrar el escenario con ritmos modernos y caribeños.

Aunque todo puede pasar en la gala final, expertos como el periodista especializado en reinas, Jorge Dusterdieck, ya perfila a varias favoritas. Entre ellas destacan las representantes de Antioquia, Cauca y especialmente Valle del Cauca, con Eliana Duque, una talentosa diseñadora gráfica, modelo y empresaria del sector textil que ha brillado por su carisma, desempeño y belleza.

Otros nombres que suenan con fuerza son Vanessa Pulgarín (Antioquia), Nayla Piña (Atlántico), Gloria Mutis (Santander), Ángela Arcila (Risaralda) y Sofía Donado.

Una mención destacada merece Mariana Morales, representante de Bogotá, quien ha ganado atención mediática por ser la primera mujer trans en esta edición del certamen. También se resalta la participación de Yenniffer Loaiza (Caldas).

Aunque el reality ha tenido sus detractores, lo cierto es que ha logrado conectar con nuevas audiencias, especialmente en plataformas digitales. Las pruebas y retos a los que se enfrentan las candidatas definen sus puntajes y posicionamiento, lo que ha permitido al público conocerlas más allá del tradicional desfile en traje de gala o de baño.

La ganadora del certamen tendrá su primera aparición oficial como Miss Universe Colombia el lunes 29 de septiembre a las 3:00 p.m., en una rueda de prensa donde se conocerán sus primeras declaraciones como soberana nacional.