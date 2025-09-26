La edición 2025 de los Premios Juventud se celebró este jueves 25 de septiembre en el Figali Convention Center de la Ciudad de Panamá, en un show que reunió a íconos, nuevas estrellas y emotivos homenajes. Fue la primera vez que la ceremonia se realizó fuera de Estados Unidos y lo hizo con un despliegue musical de primer nivel.

La velada arrancó con un tributo a la cultura panameña, en el que Boza, Sech, Los Rabanes, Nando Boom, Willie Colón, Natti Natasha y Farruko, entre otros, interpretaron clásicos como La murga, Ellos Benia Dem Bow y Gallina fina.

Durante la gala, Xavi debutó en el escenario con Corazón de piedra, Maluma hizo corear al público con Bronceador, Grupo Firme interpretó El beneficio de la duda, mientras que Bad Gyal presentó Da Me. Camilo y Morat emocionaron con Me toca a mí y Farruko encendió la noche con Bandido y su nuevo tema Oe Oe.

La conducción estuvo a cargo de Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Nadia Ferreira, en una transmisión que llegó en vivo a millones de hogares a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Uno de los momentos más conmovedores fue protagonizado por Natti Natasha, quien se vistió de blanco como un hada para revelar el género de su bebé durante el estreno de su emotiva balada “Traje aquí”. La estrella dominicana, acompañada por la Sinfónica Juvenil Nacional, interpretó la canción con dulzura mientras una luz rosada la iluminaba, revelando que espera otra niña.

En cuanto a los galardones, Bad Bunny y Morat fueron los grandes triunfadores con tres premios cada uno. El boricua se llevó mejor canción urbana (DTMF), mejor colaboración urbana (Adivino) y mejor álbum urbano (Debí Tirar Más Fotos). La agrupación colombiana ganó grupo o dúo favorito, mejor canción pop/rock (Me toca a mí) y mejor álbum pop (Ya Es Mañana).

Karol G fue reconocida como artista del año y además recibió el premio a hit tropical por Si antes te hubiera conocido. Con dos estatuillas también brilló Carín León, gracias a El amor de mi herida y Boca Chueca, Vol. 1.

La música colombiana también estuvo presente con Shakira, quien ganó mejor canción pop/urbano por Soltera. El sencillo, lanzado en 2024, rompió récord con 4.5 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas y se convirtió en un himno de empoderamiento femenino.

Los Premios Juventud 2025 también rindieron homenaje a los “Agentes de Cambio”, entre ellos Carlos Vives y Myke Towers, por su impacto social y cultural.

La Bichota se consolidó como la artista del momento al recibir el reconocimiento máximo de la noche: Artista Premios Juventud del Año. Además, su éxito “Si antes te hubiera conocido” fue elegido como Tropical Hit, demostrando su versatilidad y alcance en distintos géneros.

Por su parte, Bad Bunny sumó varios premios que lo ratifican como líder del género urbano. Su álbum “Debí tirar más fotos” fue distinguido como Mejor Álbum Urbano, mientras que sus temas “DtMF” y “Adivino” (junto a Myke Towers) se llevaron los galardones a Mejor Urban Track y Mejor Mezcla Urbana, respectivamente.

Otra de las triunfadoras fue Shakira, quien conquistó con “Soltera”, reconocida como Mejor Canción Pop/Urbano, confirmando que sigue siendo una de las artistas más influyentes y queridas en la música latina.

La gala también estuvo marcada por la fuerza de la música mexicana, que se afianza como tendencia global. Carín León fue doblemente galardonado con Mejor Álbum Música Mexicana (“Boca Chueca, Vol.1”) y Mejor Canción Música Mexicana (“El Amor de Mi Herida”). Mientras que Belinda y Natanael Cano ganaron en Mejor Fusión Música Mexicana con “300 Noches”. Además, Tito Double P fue elegido como La Nueva Generación Música Mexicana, mostrando el peso de los nuevos exponentes del regional mexicano.

En otras categorías, Morat se consolidó como el Grupo o Dúo Favorito del Año, mientras que Reik conquistó la categoría de Mejor Canción Pop con “Mientes”. Jesse & Joy también recibieron aplausos al ganar en Mejor Canción Pop Balada por “Lo Que Nos Faltó Decir”.

La fiesta no solo celebró a la música, sino también al talento en la televisión y el entretenimiento digital. Angelique Boyer y Sebastián Rulli fueron elegidos como la pareja favorita de telenovela/serie en la categoría Me Enamoran, además de ganar como Mi Actriz Preferida y Mi Actor Favorito, respectivamente. En el mundo digital, Alexis Omman se llevó el reconocimiento como Creator Con Causa y Date Cuenta Podcast fue nombrado Podcast del Año.

La diversidad de géneros se hizo sentir con categorías como Dance Track del Año, donde triunfó “Como la Flor” de Play-N-Skillz, Natti Natasha y Deorro, y Colaboración OMG, que fue para “Ojos Tristes (With The Marías)” de Selena Gomez, benny blanco & The Marías.

Los Premios Juventud 2025 confirmaron una vez más que son una plataforma clave para medir el pulso de lo que escuchan y celebran las nuevas generaciones. Entre el pop, el reguetón, la música mexicana y las nuevas voces digitales, la noche dejó en claro que el talento latino sigue en expansión global, con artistas que no solo arrasan en listas de popularidad, sino que también marcan tendencias culturales en todo el mundo.

Lista completa de ganadores