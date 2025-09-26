Carlos Calero es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana. Con más de dos décadas de trayectoria, ha acompañado a los televidentes en programas como Día a Día, 100 colombianos dicen y varios concursos de entretenimiento. Sin embargo, un detalle poco conocido de su vida personal acaba de sorprender a muchos: un reconocido galán de la pantalla chica resulta ser su primo.

El actor y cantante Felipe Calero es primo del presentador Carlos Calero, una relación familiar que permanecía en discreción hasta ahora. La revelación salió a la luz a través de una publicación de Día a Día, en la que ambos aparecieron junto a sus respectivos padres.

Instagram: @felipecalecalero

El dato generó todo tipo de comentarios en redes sociales. “Todo me imaginé menos que fueran primos”, “Hasta ahora me enteré que son primos” y “No sabía que eran primos ni por ahí”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores al descubrir este parentesco.

Felipe es hijo del actor Gerardo Calero, recordado por su paso en la televisión nacional y por haber compartido escena con grandes figuras. Su carrera artística ha sido constante, consolidándose como un rostro recurrente en las producciones colombianas.

Trayectoria de Felipe Calero en la televisión

Felipe Calero inició en la pantalla con pequeños papeles como extra, lo que le permitió conocer de cerca el mundo de la actuación. Posteriormente, obtuvo su primer gran papel en la serie juvenil Sin límites, transmitida por Caracol Televisión, que le abrió el camino a nuevos proyectos.

Desde entonces, ha participado en producciones como Fuego verde, Ama la academia, Luna, la heredera y El capo, demostrando versatilidad y solidez actoral.

Más recientemente, Felipe volvió a captar la atención de los televidentes en La venganza de Analía 2, donde interpretó a Jaime Rosales, un político ambicioso que alcanzó la presidencia gracias a Guillermo Mejía. Su desempeño en este rol reafirmó su lugar como uno de los galanes destacados de la televisión nacional.

Aunque ambos se desenvuelven en el mundo del entretenimiento, Carlos Calero y Felipe Calero han compartido pocas apariciones públicas juntos. Esta discreción explica por qué muchos no sabían del vínculo que los une.

El descubrimiento no solo generó sorpresa, sino que también puso nuevamente en el foco la carrera de Felipe, quien, además de actor, ha incursionado en la música y sigue sumando proyectos en la industria.