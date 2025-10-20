La Noche de Amor, con César Escola y Carlos Calero, llega a Barranquilla. Una conversación como en la sala de la casa, donde invitados contarán historias personales sobre las cuatro etapas del amor: el enamoramiento, la pasión, el desamor y la tusa.

Divertidas y sorprendentes historias reales se entrelazan e inspiran a los artistas invitados junto a una espectacular banda en vivo, a cantar un repertorio que va desde pop, rock en español, vallenato, rancheras, baladas de ‘plancha’, boleros y mucho más.

Bajo la dirección y arreglos del maestro César Escola, los invitados especiales bailan, interactúan con el público, se confiesan, ríen y lloran. Ellos son: Carlos Calero, quien esta vez muestra su faceta de cantante y que pocos saben fue su inicio en el mundo del entretenimiento.

Nara, la gran actriz y tiktoker, quien ha sido representante por Colombia en Viña del Mar, y Marcela Moreno, quien es una de las voces más importantes de la escena nacional y coach vocal de diferentes y reconocidos artistas.

Más detalles del show

Después de dos exitosas temporadas en Bogotá y Medellín, este viernes 24 de octubre, a las 8 p. m., llega a Barranquilla ‘La Noche de Amor’ con César Escola y Carlos Calero, para tocar el corazón de todos los barranquilleros y atlanticenses en un gran escenario: Moys Restaurante Bar, en la carrera 52 No. 74-107.

Los organizadores informaron que las boletas están disponibles en www.latiquetera.com.

“Nadie que haya amado y/o llorado por un amor se lo puede perder”, indicaron.