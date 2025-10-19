Tras medio siglo dándole vida a esa niña pecosa y traviesa que junto a El Chavo y Quico le sacaron sonrisas a varias generaciones, la actriz mexicana María Antonieta de Las Nieves se despide de este entrañable personaje.

En una reciente entrevista con Matilde Obregón, de las Nieves declaró que decidió guardar a “La Chili” después de ofrecer diversos espectáculos en Perú este año: “(La Chilindrina) ya se fue. Como estaba yo de entregada en el circo con funciones diarias, ya no”.

La actriz mencionó que quizá podría aparecer en promocionales, comerciales o alguna entrevista, pero no continuará con el ritmo intenso que llevaba este año. A sus 75 años, busca disfrutar de la tranquilidad, tomar clases de cocina, retomar la pintura y el baile.

“Estoy en mi casa con mis tres perras viendo mi tele y soy feliz”, comentó.

“La Chilindrina” menciona que durante su carrera siempre mantuvo un ritmo maratónico, incluso con hasta cuatro funciones en un solo día.

La serie “El Chavo del 8”, creada por el fallecido Roberto Gómez Bolaños, se convirtió en una de las más populares de Latinoamérica, y el personaje de la niña rebelde se ganó el corazón del público.

En 2021, María Antonieta fue reconocida por Guinness World Records por poseer la carrera profesional más larga interpretando al mismo personaje, dando vida a la hija de “Don Ramón” desde el 20 de junio de 1971.