La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, recordada por su icónico personaje de La Chilindrina en la serie de televisión de comedia El Chavo del 8, tuvo que ser hospitalizada la semana anterior, lo que generó gran preocupación a sus seguidores.

De acuerdo con la revista ‘TVNotas’, la actriz de 78 años fue atendida por especialistas tras sufrir un ataque de ansiedad.

“El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad”, dijo una amiga de María Antonieta a ‘TVNotas’.

Días después del incidente la actriz recibió el alta médica y volvió a su hogar. “Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación”, sostuvo la amiga al citado medio.

María Antonieta de las Nieves publicó un video en su cuenta de Instagram en el que si bien no habló de su hospitalización, contó que sufrió deshidratación en Perú.

“Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, escribió

María Antonieta de las Nieves habló sobre cómo será su funeral

Hace varios meses la actriz habló abiertamente en una entrevista sobre cómo quiere que sea su funeral. Aunque cree que su muerte no está cerca, sino que ocurrirá en unos 20 años, ya tiene “todo listo” para cuando llegue ese momento.

“Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la virgen de Guadalupe en todos lados. Tengo lista la agencia donde me van a velar, tengo listo lo que me van a poner ese día y, por supuesto, me van a maquillar”, indicó ‘La Chilindrina’, según recoge ‘El Heraldo de México’.

Reveló que desea ser velada con el disfraz de La Chilindrina puesto, pues es el personaje que le dio el mayor reconocimiento en su carrera actoral y le guarda un cariño entrañable.

Sin embargo, a su familia no le gusta la idea, por lo que aún no es seguro que esto vaya a ocurrir.

“Sí quiero que me disfracen de La Chilindrina, pero a ellos (su familia) no se les da estas cosas tan simpáticas que a mí se me ocurren”, manifestó.

Según contó, sus hijos son los primeros en mostrar su desacuerdo cuando ella expresa este deseo.

“Ahora yo quiero que sea La Chilindrina la que se muera, porque se va a morir junto conmigo, eso es lo que quiero, pero mis hijos dicen ‘no, mamá, hasta ese momento vas a hacer de ridícula’”, sostuvo.