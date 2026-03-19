La creadora de contenido Aida Victoria Merlano volvió a ser tendencia tras revelar detalles de una relación marcada por presunta violencia psicológica, económica y física durante su participación en el pódcast Vos Podés, dirigido por Tatiana Franco.

Durante la entrevista, la influenciadora relató que fue víctima de maltrato durante su embarazo, situación que, según explicó, logró identificar plenamente solo cuando intentó denunciar un posible caso de agresión física. “Me di cuenta de que había sido víctima de violencia psicológica el día que fui a denunciar que casi me dan en la cara”, afirmó, refiriéndose a Juan David Tejada.

Merlano también aseguró que una profesional de la salud confirmó que había vivido este tipo de violencia durante toda su gestación, lo que evidenció el impacto emocional de la relación.

Además, señaló que enfrentó presiones económicas constantes por parte de su expareja, incluyendo solicitudes de dinero e inversiones, lo que —según su testimonio— derivó en episodios de tensión y conflictos.

En el pódcast, la barranquillera reflexionó sobre el contraste entre lo que mostraba públicamente y lo que vivía en privado. “La peor vergüenza que he pasado en público es defender a un hombre y decir que era el hombre de mi vida…”, expresó, al referirse a cómo respaldó la relación ante sus seguidores mientras atravesaba situaciones difíciles.

Aida Merlano se había pronunciado sobre la situación de su hija

En su momento, la excongresista Aida Merlano, madre de la influencer y quien enfrenta una condena por corrupción electoral entre otros delitos, se pronunció sobre la situación sentimental de su hija debido a que en redes sociales se viralizó un enfrentamiento de Aida Victoria con su expareja.

A través de un comunicado en su cuenta en Instagram, Merlano expresó su preocupación por la exposición mediática del conflicto y pidió respeto por el bebé, destacando que su prioridad es garantizarle un entorno estable y libre de polémicas.

“He decidido pronunciarme públicamente para proteger la tranquilidad de mi familia y, sobre todo, la dignidad del menor involucrado. Mi prioridad es el bienestar de mi nieto y su derecho a crecer en un entorno sano, lejos del conflicto y del deterioro moral que genera la exposición pública”, manifestó.

La excongresista señaló que evitó pronunciarse durante días, pero que la situación tomó una dimensión pública que afectó directamente la imagen de su familia. Además, hizo un llamado tanto a su hija como a Juan David Tejada a cesar los ataques mutuos y asumir sus responsabilidades como padres.

“Ambos son adultos y deben enfrentar las consecuencias de sus actos. Ninguno tiene derecho a denigrar al otro ni a alimentar conflictos públicos. Ese niño merece crecer con orgullo por sus padres, no con vergüenza”, afirmó.