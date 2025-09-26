El reciente caso del asesinato de los artistas B-King y Regio Clown, durante un viaje de negocios a México, ha despertado consternación en el mundo de la música y dudas sobre los motivos detrás del crimen. Una de las personas que habría visto por última vez con vida a los artistas colombianos, sería Juan Camilo Gallego, manager de Bayron Sánchez ' B King’, y quien denuncia haber recibido amenazas tras la muerte del cantante.

Según Gallego, el día de la desaparición de su representado tenían una reunión programada con empresarios. La cual no fue cumplida por Bayron Sanchéz tras dejar de contestar el celular después de asistir un gimnasio en la zona de Polanco, en compañía de Jorge Luis Herrera Lemos. Al ser Juan Camilo el responsable por la integridad del músico urbano durante el viaje al país azteca, fue quien denuncio ante las autoridades y siendo la cara visible de la situación.

“La verdad temo por mi vida y estoy escondido desde el día en que se supo lo de la muerte. Yo fui la persona que puso la denuncia y di la cara ante los medios. Para mí es difícil salir a la calle o confiar en una patrulla... tengo mucho miedo, la verdad”, aseveró a en una entrevista a un medio de comunicación este viernes 26 de septiembre.

El círculo cercano de B-King temen correr con la misma suerte tras recibir amenazas en su integridad. Así lo manifiesta Juan Camilo al referirse a Rogelio Mastracci, diseñador y amigo cercano de Jorge Luis, y la mano derecha en la confección de atuendos a lucir en las presentaciones como DJ: “él (Mastracci) es el mejor amigo de Regio Clown y también está escondido por temor a lo que pueda pasarle”.

Remarcando el derecho al buen nombre de Bayron Sánchez, y desestimando versiones de la prensa mexicana sobre la teoría de que el asesinato estuviera relacionado con un cártel de las drogas, el manager ratificó:

“B-King llevaba 12 años en la música y no le conocí ningún nexo con bandas. Yo no voy a regresar a Colombia y ya pedí asilo político en varios países. Un abogado me está acompañando con hospedaje y alimentación... me siento en una situación muy difícil”.

Finalmente, Juan Camilo desea tranquilidad y seguridad ante los últimos hechos.

